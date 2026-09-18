Миксер планетарный Vitek VT-1441, черный
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292528
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х25
Вес, кг.
4.12
Описание товара Миксер планетарный Vitek VT-1441, черный
Взбить и смешать ингредиенты для приготовления блюда поможет кухонная машина VITEK VT-1441, имеющая максимальную мощность 1400 В. Чаша устройства объемом 5 л изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Кухонная машина способна функционировать в шести скоростных режимах, а три ее насадки работают по технологии планетарного вращения, благодаря которой ингредиенты смешиваются или измельчаются особенно равномерно. Добавлять ингредиенты можно непосредственно в процессе работы, через специальное окошко в крышке чаши. Менять насадки очень просто: рычаг поднимается легким нажатием кнопки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Взбить и смешать ингредиенты для приготовления блюда поможет кухонная машина VITEK VT-1441, имеющая максимальную мощность 1400 В. Чаша устройства объемом 5 л изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Кухонная машина способна функционировать в шести скоростных режимах, а три ее насадки работают по технологии планетарного вращения, благодаря которой ингредиенты смешиваются или измельчаются особенно равномерно. Добавлять ингредиенты можно непосредственно в процессе работы, через специальное окошко в крышке чаши. Менять насадки очень просто: рычаг поднимается легким нажатием кнопки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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