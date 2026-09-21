Миксер планетарный Starwind SPM6163 1300Вт золотистый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
золотой
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702189
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
золотой
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х24
Вес, кг.
4.7
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM6163 1300Вт золотистый
Тип стационарный / Мощность 1300 Вт / Число скоростей 8
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Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
золотой
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Тип стационарный / Мощность 1300 Вт / Число скоростей 8
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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