Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый, серебристый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Количество насадок
2
Насадки
крюк для замешивания теста, венчик для взбивания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732736
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Описание товара Миксер Bosch MFQ 40301 бежевый/серый
Миксер BOSCH MFQ 40301 легко справляется с любыми задачами. Благодаря мощному и при этом бесшумному мотору вы добьетесь превосходных результатов при выпечке или приготовлении пищи. От смесей для кексов до тяжелого теста - он достаточно мощный для приготовления ваших любимых рецептов. Высококачественные крюки из нержавеющей стали позволяют без труда замесить все виды теста, даже самое крутое для домашнего хлеба или пиццы. Наслаждайтесь комфортом при использовании: ручка с мягким покрытием обеспечивает надежный захват даже во время перемешивания на высокой скорости. Легкий корпус удобно держать, что делает работу менее утомительной.
Миксер BOSCH MFQ 40301 легко справляется с любыми задачами. Благодаря мощному и при этом бесшумному мотору вы добьетесь превосходных результатов при выпечке или приготовлении пищи. От смесей для кексов до тяжелого теста - он достаточно мощный для приготовления ваших любимых рецептов. Высококачественные крюки из нержавеющей стали позволяют без труда замесить все виды теста, даже самое крутое для домашнего хлеба или пиццы. Наслаждайтесь комфортом при использовании: ручка с мягким покрытием обеспечивает надежный захват даже во время перемешивания на высокой скорости. Легкий корпус удобно держать, что делает работу менее утомительной.
Миксер Bosch MFQ 40301 бежевый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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