Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719638
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насадка-венчик, насадка для смешивания, крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х26
Вес, кг.
4.78
Описание товара Миксер планетарный BQ-MX520 Белый
Миксер BQ MX520 White может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный белый цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения. Приобретая миксер BQ MX520 White в интернет-магазине ТЕХПОРТ, можно оформить доставку до нужного адреса в пределах РФ.
насадка-венчик, насадка для смешивания, крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ MX520 White может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный белый цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения. Приобретая миксер BQ MX520 White в интернет-магазине ТЕХПОРТ, можно оформить доставку до нужного адреса в пределах РФ.
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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