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Миксер планетарный BQ-MX520 Слоновая кость купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный BQ-MX520 Слоновая кость

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Миксер BQ MX520 Ivory - фото 1
Миксер BQ MX520 Ivory - фото 2
Миксер BQ MX520 Ivory - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
  • Миксер BQ MX520 Ivory - фото 1
  • Миксер BQ MX520 Ivory - фото 2
  • Миксер BQ MX520 Ivory - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664540
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксеры
Размеры в упаковке, см
41х36х26
Вес, кг.
4.78

Описание товара Миксер планетарный BQ-MX520 Слоновая кость

Миксер BQ MX520 с планетарной технологией позволяет тщательно смешивать ингредиенты в однородную массу. С его помощью вы сможете взбивать яичный белок и сливки, готовить крем для тортов и десертов, делать домашние соусы, замешивать тесто. Шесть скоростных режимов позволяют настраивать интенсивность смешивания и управляются поворотным переключателем. Чаша из нержавеющей стали не впитывает запахи и не вступает в контакт с продуктами. Ее объем составляет 5 л, что позволяет смешивать за один раз большое количество ингредиентов. В комплекте поставляются 3 сменные насадки – лопатка для перемешивания, венчик для взбивания и крюк для теста. Ножки-присоски из прорезиненного материала обеспечивают прочную фиксацию миксера BQ MX520 на поверхности стола.

Отзывы о товаре Миксер планетарный BQ-MX520 Слоновая кость




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксеры
Описание
Миксер BQ MX520 с планетарной технологией позволяет тщательно смешивать ингредиенты в однородную массу. С его помощью вы сможете взбивать яичный белок и сливки, готовить крем для тортов и десертов, делать домашние соусы, замешивать тесто. Шесть скоростных режимов позволяют настраивать интенсивность смешивания и управляются поворотным переключателем. Чаша из нержавеющей стали не впитывает запахи и не вступает в контакт с продуктами. Ее объем составляет 5 л, что позволяет смешивать за один раз большое количество ингредиентов. В комплекте поставляются 3 сменные насадки – лопатка для перемешивания, венчик для взбивания и крюк для теста. Ножки-присоски из прорезиненного материала обеспечивают прочную фиксацию миксера BQ MX520 на поверхности стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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