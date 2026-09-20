Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664540
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Описание товара Миксер планетарный BQ-MX520 Слоновая кость
Миксер BQ MX520 с планетарной технологией позволяет тщательно смешивать ингредиенты в однородную массу. С его помощью вы сможете взбивать яичный белок и сливки, готовить крем для тортов и десертов, делать домашние соусы, замешивать тесто. Шесть скоростных режимов позволяют настраивать интенсивность смешивания и управляются поворотным переключателем. Чаша из нержавеющей стали не впитывает запахи и не вступает в контакт с продуктами. Ее объем составляет 5 л, что позволяет смешивать за один раз большое количество ингредиентов. В комплекте поставляются 3 сменные насадки – лопатка для перемешивания, венчик для взбивания и крюк для теста. Ножки-присоски из прорезиненного материала обеспечивают прочную фиксацию миксера BQ MX520 на поверхности стола.
Миксер BQ MX520 с планетарной технологией позволяет тщательно смешивать ингредиенты в однородную массу. С его помощью вы сможете взбивать яичный белок и сливки, готовить крем для тортов и десертов, делать домашние соусы, замешивать тесто. Шесть скоростных режимов позволяют настраивать интенсивность смешивания и управляются поворотным переключателем. Чаша из нержавеющей стали не впитывает запахи и не вступает в контакт с продуктами. Ее объем составляет 5 л, что позволяет смешивать за один раз большое количество ингредиентов. В комплекте поставляются 3 сменные насадки – лопатка для перемешивания, венчик для взбивания и крюк для теста. Ножки-присоски из прорезиненного материала обеспечивают прочную фиксацию миксера BQ MX520 на поверхности стола.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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