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Миксер Bosch MFQ3540 купить с доставкой в Москве
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Миксер Bosch MFQ3540

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Миксер Bosch MFQ3540 - фото 6
Миксер Bosch MFQ3540 - фото 7
Миксер Bosch MFQ3540 - фото 8
Миксер Bosch MFQ3540 - фото 9
Миксер Bosch MFQ3540 - фото 10
Миксер Bosch MFQ3540 - фото 11
Миксер Bosch MFQ3540 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.4 л
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 8
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 9
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 10
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 11
  • Миксер Bosch MFQ3540 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703361
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.4 л
Насадки
насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х16
Вес, кг.
1.6

Описание товара Миксер Bosch MFQ3540

Блендер с пластиковой ножкой Стаканчик с крышкой Кнопка для отделения венчиков и крюков Кнопки для отделения блендера Миксер Bosch MFQ 3540 оснащен 5 скоростными режимами и мощным мотором в 450 Вт, поэтому станет оптимальным вариантом для взбивания и смешивания различных ингредиентов. Извлечение насадок происходит лишь легким нажатием одной кнопки. Все насадки можно мыть в посудомоечной машинке. Миксер Bosch MFQ 3540 имеет нескользящее мягкое покрытие SoftTouch. Информация с сайта производителя.



Теги товара: с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ3540




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Материал чаши
пластик
Развернуть
Объем чаши, л
2.4 л
Насадки
насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер с пластиковой ножкой Стаканчик с крышкой Кнопка для отделения венчиков и крюков Кнопки для отделения блендера Миксер Bosch MFQ 3540 оснащен 5 скоростными режимами и мощным мотором в 450 Вт, поэтому станет оптимальным вариантом для взбивания и смешивания различных ингредиентов. Извлечение насадок происходит лишь легким нажатием одной кнопки. Все насадки можно мыть в посудомоечной машинке. Миксер Bosch MFQ 3540 имеет нескользящее мягкое покрытие SoftTouch. Информация с сайта производителя.


Теги товара: с чашей, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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