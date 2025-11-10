Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый
Планетарный миксер Starwind SPM2152 — это незаменимый помощник на кухне. Благодаря своей мощности в 1500 Вт и трем насадкам в комплекте, он позволяет выполнять множество задач: замес теста, взбивание белков и сливок, смешивание ингредиентов для соусов и кремов. Миксер выполнен из прочного пластика, а прорезиненные ножки обеспечивают его устойчивость на любой поверхности. Чаша из нержавеющей стали объемом 4.2 литра позволит вам готовить большие порции продуктов. В комплекте с миксером идут три насадки: венчик для взбивания, крюк для замешивания теста и лопатка для перемешивания. Они изготовлены из прочного металла, который не подвержен коррозии. 10 скоростей вращения позволяют выбрать идеальные настройки для смешивания продуктов. Кроме того, миксер оснащен импульсным режимом, который позволяет кратковременно увеличить мощность для более эффективного смешивания и очистки насадки. Защитный обод для чаши, оснащенный окном для добавления ингредиентов, предотвращает разбрызгивание во время работы и предоставляет дополнительные функции: разделяйте белки и желтки, разрезайте тесто без риска повреждения поверхности стола, и храните насадки прямо на миксере.
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Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Достоинства:
Комментарий:
С основной функцией справляется. При замешивание теста не собирает его со всех краев, приходится помогать ложкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень полезная вещь.Руками я так хорошо не вымешивала бы тесто
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохой. Но на скорости 6 орёт как потерпевший
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала по различным параметрам миксер. Ранее уже была неудачная покупка, в этот раз остановилась на этом варианте. После полугода нечастого использования могу сказать это чудо-миксер. Достойное качество и результат за не высокую цену. Очень довольна, берите не пожалеете. В пункте проверили, включили.
Достоинства:
Комментарий:
моя мечта сбылась, получила очень нужное на кухне подспорье
Достоинства:
Комментарий:
Для тугого теста не подойдёт - не соответствует заявленной мощности, греется. Импульсный режим слабенький. Из плюсов, габариты, цвет, достаточно тихий по сравнению с другими. Цена завышена из-за мощности которой нет. В целом покупкой довольны, пришло быстро.
Достоинства:
Комментарий:
работает пока ,я очень довольна,надеюсь на долго.)
Достоинства:
Комментарий:
приехал раньше на 1 день. забирала из днс. коробка упакована в большое количество пупырки и коробку. не хлипкий. очень удобный, быстро замешивает тесто и взбивает белки. очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
можно взбивать только лёгкие смеси. тесто не тянет, остановился, может навсегда 1
Достоинства:
Комментарий:
В работе показал себя, более чем, хороший миксер со своим задачами справляется
Достоинства:
Комментарий:
компактный, удобный в сборке и разборке, скорости многофункциональные, тесто без комков, защита от брызг,
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился миксер!!! При проверке читайте инструкцию чтобы миксер заработал его нужно правильно включить!!! Работает хорошо! Я очень довольна!!!
Достоинства:
Комментарий:
Миксер хороший, работает отлично. Белки взбил на меренгу отлично. Немного нагрелся.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший миксер. Тесто для пельменей готово за 5 минут, на средней скорости. Это 1 кг готового теста. Тесто для бисквита, тоже получилось хорошее. Мне нравится Рекомендую, для домашнего использования отличное соотношение цены и качества.
Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый
Достоинства:
Комментарий:
С основной функцией справляется. При замешивание теста не собирает его со всех краев, приходится помогать ложкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень полезная вещь.Руками я так хорошо не вымешивала бы тесто
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохой. Но на скорости 6 орёт как потерпевший
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала по различным параметрам миксер. Ранее уже была неудачная покупка, в этот раз остановилась на этом варианте. После полугода нечастого использования могу сказать это чудо-миксер. Достойное качество и результат за не высокую цену. Очень довольна, берите не пожалеете. В пункте проверили, включили.
Достоинства:
Комментарий:
моя мечта сбылась, получила очень нужное на кухне подспорье
Достоинства:
Комментарий:
Для тугого теста не подойдёт - не соответствует заявленной мощности, греется. Импульсный режим слабенький. Из плюсов, габариты, цвет, достаточно тихий по сравнению с другими. Цена завышена из-за мощности которой нет. В целом покупкой довольны, пришло быстро.
Достоинства:
Комментарий:
работает пока ,я очень довольна,надеюсь на долго.)
Достоинства:
Комментарий:
приехал раньше на 1 день. забирала из днс. коробка упакована в большое количество пупырки и коробку. не хлипкий. очень удобный, быстро замешивает тесто и взбивает белки. очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
можно взбивать только лёгкие смеси. тесто не тянет, остановился, может навсегда 1
Достоинства:
Комментарий:
В работе показал себя, более чем, хороший миксер со своим задачами справляется
Достоинства:
Комментарий:
компактный, удобный в сборке и разборке, скорости многофункциональные, тесто без комков, защита от брызг,
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился миксер!!! При проверке читайте инструкцию чтобы миксер заработал его нужно правильно включить!!! Работает хорошо! Я очень довольна!!!
Достоинства:
Комментарий:
Миксер хороший, работает отлично. Белки взбил на меренгу отлично. Немного нагрелся.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший миксер. Тесто для пельменей готово за 5 минут, на средней скорости. Это 1 кг готового теста. Тесто для бисквита, тоже получилось хорошее. Мне нравится Рекомендую, для домашнего использования отличное соотношение цены и качества.