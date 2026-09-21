Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит
Планетарный миксер Starwind SPM2151 — это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощному двигателю и различным насадкам, он эффективно справляется с различными задачами: от взбивания белков до замешивания теста. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, который обеспечивает долговечность и надежность устройства. Чаша миксера выполнена из нержавеющей стали, что делает ее устойчивой к механическим повреждениям. 10 скоростей вращения насадок и импульсный режим позволяют подобрать оптимальный режим смешивания продуктов. Многофункциональный защитный обод для чаши, с окном для добавления ингредиентов, обеспечивает защиту от разбрызгивания во время работы, а также обладает полезными опциями для приготовления пищи: отделяйте белки от желтков, разрезайте тесто, не опасаясь повредить поверхность стола, храните насадки на миксере. В комплекте с миксером поставляются три насадки: венчик для взбивания, крюк для замеса теста и лопатка для перемешивания. Надежный редуктор обеспечивает низкий уровень шума во время работы миксера, что позволяет использовать его даже в вечернее время. Устройство оснащено прорезиненными ножками, которые обеспечивают устойчивость миксера на любой поверхности.
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Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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