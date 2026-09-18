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Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый купить с доставкой в Москве
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Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый

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Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 1
Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 2
Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 3
Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 4
Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
  • Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 1
  • Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 2
  • Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 3
  • Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 4
  • Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208060
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
4
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х37
Вес, кг.
2.5

Описание товара Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый

Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; объём чаши 3 л; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, для теста.



Теги товара: с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер стационарный Philips HR3745 450Вт белый/серый




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
4
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; объём чаши 3 л; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, для теста.


Теги товара: с чашей, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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