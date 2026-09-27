Миксер Bosch MFQP1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
2
Материал чаши
нержавеющая сталь
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365525
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Страна производства
Германия
Функции и особенности
приспособление для намотки шнура
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
2
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х10
Вес, кг.
1
Описание товара Миксер Bosch MFQP1000
Мощный прибор и в тоже время тихий. Снижение шума происходит благодаря новейшим технологиям и материалам. Дополнительные режимы Турбо/Пульс обеспечивает максимальную производительность нажатием одной кнопки. Эргономичная форма корпуса из ударопрочного пластика, удобен в использовании как правой, так и левой рукой.
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Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Страна производства
Германия
Функции и особенности
приспособление для намотки шнура
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
2
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
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Материал чаши
нержавеющая сталь
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Мощный прибор и в тоже время тихий. Снижение шума происходит благодаря новейшим технологиям и материалам. Дополнительные режимы Турбо/Пульс обеспечивает максимальную производительность нажатием одной кнопки. Эргономичная форма корпуса из ударопрочного пластика, удобен в использовании как правой, так и левой рукой.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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