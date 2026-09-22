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Миксер BQ MX420 Синий купить с доставкой в Москве
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Миксер BQ MX420 Синий

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Миксер BQ MX420 Синий - фото 1
Миксер BQ MX420 Синий - фото 2
Миксер BQ MX420 Синий - фото 3
Миксер BQ MX420 Синий - фото 4
Миксер BQ MX420 Синий - фото 5
Миксер BQ MX420 Синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Объем чаши, л
0.5 л
Количество насадок
4
  • Миксер BQ MX420 Синий - фото 1
  • Миксер BQ MX420 Синий - фото 2
  • Миксер BQ MX420 Синий - фото 3
  • Миксер BQ MX420 Синий - фото 4
  • Миксер BQ MX420 Синий - фото 5
  • Миксер BQ MX420 Синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719648
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Объем чаши, л
0.5 л
Количество насадок
4
Насадки
Насадка-венчик, Насадка для теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.13

Описание товара Миксер BQ MX420 Синий

Миксер BQ – это надежный и функциональный кухонный помощник, который станет незаменимым устройством на вашей кухне. Этот ручной миксер, выполненный в стильном синем цвете, сочетает в себе удобство использования и высокую производительность. Он оснащен мощным двигателем в 500 Вт, который обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя легко справляться с самыми разнообразными кулинарными задачами. Миксер имеет 5 скоростных режимов, что даёт возможность адаптировать скорость вращения в зависимости от типа ингредиентов и требуемой консистенции. Для быстрого достижения нужного результата предусмотрен турборежим. Изготовленный из прочного пластика, миксер обладает легким весом (всего 1,203 кг), что делает его удобным в использовании и хранении. Прибор снабжен четырьмя насадками, которые расширяют его функциональность и позволяют взбивать, смешивать и замешивать самые разные ингредиенты. Объем чаши составляет 0,5 л, что идеально подходит для небольших порций и быстрого приготовления. Длина сетевого шнура 1 метр обеспечивает достаточную свободу действий при работе с миксером. Миксер BQ – это сочетание современного дизайна, простоты управления и высокой эффективности, который станет отличным приобретением для любой кухни.



Теги товара: 500 вт, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер BQ MX420 Синий




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Объем чаши, л
0.5 л
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
Насадка-венчик, Насадка для теста
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ – это надежный и функциональный кухонный помощник, который станет незаменимым устройством на вашей кухне. Этот ручной миксер, выполненный в стильном синем цвете, сочетает в себе удобство использования и высокую производительность. Он оснащен мощным двигателем в 500 Вт, который обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя легко справляться с самыми разнообразными кулинарными задачами. Миксер имеет 5 скоростных режимов, что даёт возможность адаптировать скорость вращения в зависимости от типа ингредиентов и требуемой консистенции. Для быстрого достижения нужного результата предусмотрен турборежим. Изготовленный из прочного пластика, миксер обладает легким весом (всего 1,203 кг), что делает его удобным в использовании и хранении. Прибор снабжен четырьмя насадками, которые расширяют его функциональность и позволяют взбивать, смешивать и замешивать самые разные ингредиенты. Объем чаши составляет 0,5 л, что идеально подходит для небольших порций и быстрого приготовления. Длина сетевого шнура 1 метр обеспечивает достаточную свободу действий при работе с миксером. Миксер BQ – это сочетание современного дизайна, простоты управления и высокой эффективности, который станет отличным приобретением для любой кухни.


Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Отзывы


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