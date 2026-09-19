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Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый

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Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 1
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 2
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 3
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 4
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 5
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 6
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 7
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 8
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 9
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 10
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 11
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 12
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 13
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 14
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 15
Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
венчики для взбивания
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 1
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 2
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 3
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 4
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 5
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 6
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 7
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 8
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 9
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 10
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 11
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 12
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 13
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 14
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 15
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457049
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок
4
Насадки
венчики для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х10
Вес, кг.
1.23

Описание товара Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый

Миксер Hyundai HYM-H5691 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 2 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный серебристый/серый цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Hyundai HYM-H5691 600Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок
4
Развернуть
Насадки
венчики для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Hyundai HYM-H5691 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 2 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный серебристый/серый цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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