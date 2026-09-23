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Миксер Zelmer ZHM2550 купить с доставкой в Москве
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Миксер Zelmer ZHM2550

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Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 3
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Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 6
Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 7
Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 8
Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 9
Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 1
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 2
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 3
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 4
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 5
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 6
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 7
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 8
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 9
  • Миксер Zelmer ZHM2550 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер Zelmer ZHM2550
1 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Миксеры
Прочее
мягкое касание
Серия
Zelmer ZHM2550
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х29
Вес, кг.
1.28

Описание товара Миксер Zelmer ZHM2550

Чтобы удовлетворить ваши требования, миксер ручной ZELMER ZHM2550 оснащен 5 скоростями. Благодаря им вы можете легко настроить вращение устройства под свои нужды. Максимальная мощность двигателя нашего аппарата составляет 750 Вт. Даже замес тяжелого дрожжевого теста не станет для вас проблемой. Функция Turbo гарантирует мгновенный разгон до максимальной скорости. Кроме того, он позволяет работать в пульсирующем режиме, что удобно, например, при смешивании ингредиентов разной консистенции.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Zelmer ZHM2550




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Миксеры
Прочее
мягкое касание
Серия
Zelmer ZHM2550
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.8
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы удовлетворить ваши требования, миксер ручной ZELMER ZHM2550 оснащен 5 скоростями. Благодаря им вы можете легко настроить вращение устройства под свои нужды. Максимальная мощность двигателя нашего аппарата составляет 750 Вт. Даже замес тяжелого дрожжевого теста не станет для вас проблемой. Функция Turbo гарантирует мгновенный разгон до максимальной скорости. Кроме того, он позволяет работать в пульсирующем режиме, что удобно, например, при смешивании ингредиентов разной консистенции.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Zelmer ZHM2550 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1960 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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