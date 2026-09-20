Миксер Kitfort КТ-3072
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
насадка- крюк, насадка-венчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 523136
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
насадка- крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, кг.
1.33
Описание товара Миксер Kitfort КТ-3072
Миксер Kitfort КТ-3072 Ручной миксер Kitfort KT-3072 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания.Миксер оснащён 5 скоростями работы и турборежимом, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Миксер выполнен в лаконичном стиле, благодаря чему идеально впишется в любой кухонный интерьер и будет радовать своих хозяев.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
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Насадки
насадка- крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Миксер Kitfort КТ-3072 Ручной миксер Kitfort KT-3072 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания.Миксер оснащён 5 скоростями работы и турборежимом, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Миксер выполнен в лаконичном стиле, благодаря чему идеально впишется в любой кухонный интерьер и будет радовать своих хозяев.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт
Миксер Kitfort КТ-3072 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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