МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703396
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
подставка для блендера в комплекте
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х15
Вес, кг.
1.38
Описание товара МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый
Миксер одним из первых придет на помощь при работе с тестом. Но это далеко не единственное его «умение». Суть работы прибора заключается во вращении насадки в разных направлениях, в результате чего продукты не только смешиваются, но и наполняются мелкими пузырьками воздуха. Прямое назначение миксера – взбивать, поэтому чаще всего с его помощью готовят кремы, пышные сливки или тесто.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Теги товара: мощные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
подставка для блендера в комплекте
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
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Страна производитель
Китай
Миксер одним из первых придет на помощь при работе с тестом. Но это далеко не единственное его «умение». Суть работы прибора заключается во вращении насадки в разных направлениях, в результате чего продукты не только смешиваются, но и наполняются мелкими пузырьками воздуха. Прямое назначение миксера – взбивать, поэтому чаще всего с его помощью готовят кремы, пышные сливки или тесто.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Теги товара: мощные
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Теги товара: мощные
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