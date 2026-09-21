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МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый

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МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 1
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 2
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 3
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 4
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 5
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 6
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 7
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 8
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 9
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 10
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 11
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 12
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 13
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 14
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 15
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 16
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 17
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 18
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 19
МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 1
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 2
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 3
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 4
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 5
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 6
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 7
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 8
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 9
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 10
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 11
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 12
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 13
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 14
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 15
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 16
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 17
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 18
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 19
  • МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703396
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Миксеры
Прочее
подставка для блендера в комплекте
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х15
Вес, кг.
1.38

Описание товара МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый

Миксер одним из первых придет на помощь при работе с тестом. Но это далеко не единственное его «умение». Суть работы прибора заключается во вращении насадки в разных направлениях, в результате чего продукты не только смешиваются, но и наполняются мелкими пузырьками воздуха. Прямое назначение миксера – взбивать, поэтому чаще всего с его помощью готовят кремы, пышные сливки или тесто.



Теги товара: мощные

Отзывы о товаре МиксерRondell RDE-1354 800Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Миксеры
Прочее
подставка для блендера в комплекте
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер одним из первых придет на помощь при работе с тестом. Но это далеко не единственное его «умение». Суть работы прибора заключается во вращении насадки в разных направлениях, в результате чего продукты не только смешиваются, но и наполняются мелкими пузырьками воздуха. Прямое назначение миксера – взбивать, поэтому чаще всего с его помощью готовят кремы, пышные сливки или тесто.


Теги товара: мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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