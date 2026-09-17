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Миксер Bosch MFQ36440 купить с доставкой в Москве
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Миксер Bosch MFQ36440

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Миксер Bosch MFQ36440 - фото 1
Миксер Bosch MFQ36440 - фото 2
Миксер Bosch MFQ36440 - фото 3
Миксер Bosch MFQ36440 - фото 4
Миксер Bosch MFQ36440 - фото 5
Миксер Bosch MFQ36440 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Количество насадок
5
  • Миксер Bosch MFQ36440 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ36440 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ36440 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ36440 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ36440 - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ36440 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 72870
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Нет
Количество насадок
5
Насадки
крюки для замешивания теста; насадка-комбайн; насадка "погружной блендер"; венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х18
Вес, кг.
1.48

Описание товара Миксер Bosch MFQ36440

Тип ручной / Мощность 450 Вт / Число скоростей 5 / Количество насадок 3



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ36440




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Нет
Развернуть
Количество насадок
5
Насадки
крюки для замешивания теста; насадка-комбайн; насадка "погружной блендер"; венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Тип ручной / Мощность 450 Вт / Число скоростей 5 / Количество насадок 3


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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