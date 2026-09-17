Миксер Bosch MFQ36440
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Количество насадок
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 72870
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Нет
Количество насадок
5
Насадки
крюки для замешивания теста; насадка-комбайн; насадка "погружной блендер"; венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х18
Вес, кг.
1.48
Описание товара Миксер Bosch MFQ36440
Тип ручной / Мощность 450 Вт / Число скоростей 5 / Количество насадок 3
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Теги товара: пластиковые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Нет
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Количество насадок
5
Насадки
крюки для замешивания теста; насадка-комбайн; насадка "погружной блендер"; венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Тип ручной / Мощность 450 Вт / Число скоростей 5 / Количество насадок 3
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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