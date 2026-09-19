Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.5 л
Количество насадок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366341
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
кнопка для освобождения насадок
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.5 л
Количество насадок
4
Насадки
крюки для замешивания теста, венчики для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х25
Вес, кг.
1.73
Описание товара Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый
Миксер SUPRA MXS-530 обладает вместимой чашей и пятью скоростями работы. В комплекте идет 2 пары сменных насадок (для взбивания яиц и крема и для замеса теста). Классический белый цвет прибора легко будет гармонировать с дизайном любой кухни.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитМиксер Zelmer ZHM2550
-
В наличииЦена 2 180 руб. 3 600 руб.545 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ3010 300Вт белый
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ 3030
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитМиксер Zelmer ZHM2559
-
В наличииЦена 4 950 руб.1238 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ36460
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ4070
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитМиксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый
Бренд
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
кнопка для освобождения насадок
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Развернуть
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.5 л
Количество насадок
4
Насадки
крюки для замешивания теста, венчики для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Миксер SUPRA MXS-530 обладает вместимой чашей и пятью скоростями работы. В комплекте идет 2 пары сменных насадок (для взбивания яиц и крема и для замеса теста). Классический белый цвет прибора легко будет гармонировать с дизайном любой кухни.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые
Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый