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Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый купить с доставкой в Москве
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Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый

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Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото 1
Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото 2
Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото 3
Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.5 л
Количество насадок
4
  • Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото 1
  • Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото 2
  • Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото 3
  • Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366341
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
кнопка для освобождения насадок
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.5 л
Количество насадок
4
Насадки
крюки для замешивания теста, венчики для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х25
Вес, кг.
1.73

Описание товара Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый

Миксер SUPRA MXS-530 обладает вместимой чашей и пятью скоростями работы. В комплекте идет 2 пары сменных насадок (для взбивания яиц и крема и для замеса теста). Классический белый цвет прибора легко будет гармонировать с дизайном любой кухни.



Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер стационарный Supra MXS-530 500Вт белый




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
кнопка для освобождения насадок
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Развернуть
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.5 л
Количество насадок
4
Насадки
крюки для замешивания теста, венчики для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер SUPRA MXS-530 обладает вместимой чашей и пятью скоростями работы. В комплекте идет 2 пары сменных насадок (для взбивания яиц и крема и для замеса теста). Классический белый цвет прибора легко будет гармонировать с дизайном любой кухни.


Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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