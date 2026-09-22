Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
белый, серебристый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Количество насадок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719651
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Описание товара Миксер BQ MX423 белый /серебристый
Миксер BQ — это надежный и стильный помощник на вашей кухне. Этот ручной миксер мощностью 500 Вт выполнен в элегантных белых и серебристых тонах, сочетая в себе металл и пластик для прочности и легкости. С пятью доступными скоростями и турборежимом, он позволит вам быстро и качественно справиться с любыми задачами по приготовлению блюд.
В комплект входит 4 насадки, обеспечивающие универсальность использования, будь то взбивание яиц, замешивание теста или приготовление кремов. Несмотря на отсутствие вращающейся чаши и дисплея, миксер прост и удобен в эксплуатации.
Компактный и легкий (вес всего 1,1 кг), он не займет много места на вашей кухне, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечит свободу движений и удобство в использовании. Миксер BQ — это сочетание элегантного дизайна, мощности и функциональности для вашего кулинарного творчества.
Миксер BQ — это надежный и стильный помощник на вашей кухне. Этот ручной миксер мощностью 500 Вт выполнен в элегантных белых и серебристых тонах, сочетая в себе металл и пластик для прочности и легкости. С пятью доступными скоростями и турборежимом, он позволит вам быстро и качественно справиться с любыми задачами по приготовлению блюд.
В комплект входит 4 насадки, обеспечивающие универсальность использования, будь то взбивание яиц, замешивание теста или приготовление кремов. Несмотря на отсутствие вращающейся чаши и дисплея, миксер прост и удобен в эксплуатации.
Компактный и легкий (вес всего 1,1 кг), он не займет много места на вашей кухне, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечит свободу движений и удобство в использовании. Миксер BQ — это сочетание элегантного дизайна, мощности и функциональности для вашего кулинарного творчества.
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