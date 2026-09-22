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Миксер BQ MX420 Белый купить с доставкой в Москве
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Миксер BQ MX420 Белый

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Миксер BQ MX420 Белый - фото 3
Миксер BQ MX420 Белый - фото 4
Миксер BQ MX420 Белый - фото 5
Миксер BQ MX420 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
  • Миксер BQ MX420 Белый - фото 1
  • Миксер BQ MX420 Белый - фото 2
  • Миксер BQ MX420 Белый - фото 3
  • Миксер BQ MX420 Белый - фото 4
  • Миксер BQ MX420 Белый - фото 5
  • Миксер BQ MX420 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719649
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.13

Описание товара Миксер BQ MX420 Белый

Миксер BQ – это надежный и функциональный инструмент для вашей кухни, созданный для тех, кто ценит простоту и эффективность в приготовлении пищи. Этот ручной миксер сочетает в себе легкость и мощность, что делает его идеальным выбором для любых задач. С весом всего 0,9 кг, миксер BQ удобен в использовании и хранении, не занимает много места и не утомляет руку даже при длительном использовании. Длина сетевого шнура 1,1 метра позволяет свободно маневрировать на кухне, не ограничивая ваши движения. Мощность в 500 Вт обеспечивает высокую производительность, позволяя быстро взбивать и смешивать ингредиенты. Устройство оснащено пятью скоростными режимами, дающими возможность выбирать оптимальные параметры для различных ингредиентов и кулинарных задач. Помимо этого, наличие турборежима позволяет ускорить процесс смешивания, что особенно удобно для густых смесей. Миксер BQ комплектуется четырьмя насадками, расширяющими его функциональность и позволяющими справляться с разнообразными кулинарными задачами. Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, который не только стильно выглядит, но и обеспечивает надежность и долговечность устройства. Достойный выбор для любой кухни, миксер BQ станет вашим надежным помощником в приготовлении самых разнообразных блюд, от легких соусов и кремов до более сложных кулинарных шедевров.



Теги товара: 500 вт, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер BQ MX420 Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ – это надежный и функциональный инструмент для вашей кухни, созданный для тех, кто ценит простоту и эффективность в приготовлении пищи. Этот ручной миксер сочетает в себе легкость и мощность, что делает его идеальным выбором для любых задач. С весом всего 0,9 кг, миксер BQ удобен в использовании и хранении, не занимает много места и не утомляет руку даже при длительном использовании. Длина сетевого шнура 1,1 метра позволяет свободно маневрировать на кухне, не ограничивая ваши движения. Мощность в 500 Вт обеспечивает высокую производительность, позволяя быстро взбивать и смешивать ингредиенты. Устройство оснащено пятью скоростными режимами, дающими возможность выбирать оптимальные параметры для различных ингредиентов и кулинарных задач. Помимо этого, наличие турборежима позволяет ускорить процесс смешивания, что особенно удобно для густых смесей. Миксер BQ комплектуется четырьмя насадками, расширяющими его функциональность и позволяющими справляться с разнообразными кулинарными задачами. Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, который не только стильно выглядит, но и обеспечивает надежность и долговечность устройства. Достойный выбор для любой кухни, миксер BQ станет вашим надежным помощником в приготовлении самых разнообразных блюд, от легких соусов и кремов до более сложных кулинарных шедевров.


Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Отзывы


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