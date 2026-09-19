Top.Mail.Ru
Миксер ручной Oursson HM4001/GA купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер ручной Oursson HM4001/GA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 1
Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 2
Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 3
Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 4
Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 5
Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
  • Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 1
  • Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 2
  • Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 3
  • Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 4
  • Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 5
  • Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379984
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Oursson
Тип товара
Миксер
Размеры в упаковке, см
25х21х14
Вес, кг.
1

Описание товара Миксер ручной Oursson HM4001/GA

Миксер Oursson HM4001 мощностью 400Вт с регулируемыми 6 скоростями и набором насадок, состоящих из венчиков и крюков для смешивания теста, используется на домашней кухне для взбивания или перемешивания различных продуктов. С его помощью можно быстро взбить яичные белки или сливки, а также приготовить тесто для пирогов. Для быстрого взбивания ингредиентов удобно воспользоваться турбо-режимом и всего за несколько секунд получить продукт однородной консистенции.

Отзывы о товаре Миксер ручной Oursson HM4001/GA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Oursson
Тип товара
Миксер
Описание
Миксер Oursson HM4001 мощностью 400Вт с регулируемыми 6 скоростями и набором насадок, состоящих из венчиков и крюков для смешивания теста, используется на домашней кухне для взбивания или перемешивания различных продуктов. С его помощью можно быстро взбить яичные белки или сливки, а также приготовить тесто для пирогов. Для быстрого взбивания ингредиентов удобно воспользоваться турбо-режимом и всего за несколько секунд получить продукт однородной консистенции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер ручной Oursson HM4001/GA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...