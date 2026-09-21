Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703391
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Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1411 Metropolis 700Вт серебристый/черный
Миксер Vitek Metropolis VT-1411
Превосходно справиться с любой кондитерской задачей (взбить белки, крем или легкое тесто) позволит кухонный миксер VITEK VT-1411 с максимальной мощностью 700 Вт. Он имеет пять скоростных режимов, а также особый режим TURBO, который усиливает вращение насадок и таким образом повышает эффективность обработки ингредиентов. В комплект с миксером входят два венчика для взбивания и два крюка для вымешивания теста, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали: насадки легко отделяются от корпуса нажатием специальной кнопки. Прибор оснащен эффективной системой охлаждения, предотвращающей перегрев. Купить миксер VITEK — значит, приобрести действительно отличный надежный прибор, помогающий не просто готовить, а творить. С VITEK жить в большом городе легко и комфортно!
Миксер Vitek Metropolis VT-1411
Превосходно справиться с любой кондитерской задачей (взбить белки, крем или легкое тесто) позволит кухонный миксер VITEK VT-1411 с максимальной мощностью 700 Вт. Он имеет пять скоростных режимов, а также особый режим TURBO, который усиливает вращение насадок и таким образом повышает эффективность обработки ингредиентов. В комплект с миксером входят два венчика для взбивания и два крюка для вымешивания теста, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали: насадки легко отделяются от корпуса нажатием специальной кнопки. Прибор оснащен эффективной системой охлаждения, предотвращающей перегрев. Купить миксер VITEK — значит, приобрести действительно отличный надежный прибор, помогающий не просто готовить, а творить. С VITEK жить в большом городе легко и комфортно!
Миксер ручной Vitek VT-1411 Metropolis 700Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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