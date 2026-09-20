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Миксер BQ MX420 серый купить с доставкой в Москве
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Миксер BQ MX420 серый

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Миксер BQ MX420 серый - фото 2
Миксер BQ MX420 серый - фото 3
Миксер BQ MX420 серый - фото 4
Миксер BQ MX420 серый - фото 5
Миксер BQ MX420 серый - фото 6
Миксер BQ MX420 серый - фото 7
Миксер BQ MX420 серый - фото 8
Миксер BQ MX420 серый - фото 9
Миксер BQ MX420 серый - фото 10
Миксер BQ MX420 серый - фото 11
Миксер BQ MX420 серый - фото 12
Миксер BQ MX420 серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Объем чаши, л
0.5 л
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 1
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 2
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 3
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 4
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 5
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 6
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 7
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 8
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 9
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 10
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 11
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 12
  • Миксер BQ MX420 серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664569
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Нет
Объем чаши, л
0.5 л
Количество насадок
4
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.13

Описание товара Миксер BQ MX420 серый

Миксер BQ — это идеальный помощник на вашей кухне, сочетая в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот ручной миксер оснащен мощным двигателем мощностью 500 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное смешивание ингредиентов. Пять скоростей позволяют выбирать оптимальный режим для разных кулинарных задач, а наличие турборежима поможет справиться с самыми сложными рецептами. В комплекте идет 4 насадки, расширяющие возможности миксера и позволяющие выполнять различные задачи — от взбивания до замешивания теста. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Объем чаши составляет 0.5 литра, что подходит для приготовления небольших порций или работы с небольшими объемами продуктов. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную свободу действий на кухне. Эргономичный дизайн и серый цвет корпуса делают миксер BQ не только функциональным прибором, но и стильным дополнением вашего кухонного интерьера. Этот прибор станет незаменимым помощником для тех, кто любит готовить с минимальными затратами усилий и максимальным комфортом.



Теги товара: 500 вт, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер BQ MX420 серый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Нет
Развернуть
Объем чаши, л
0.5 л
Количество насадок
4
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ — это идеальный помощник на вашей кухне, сочетая в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот ручной миксер оснащен мощным двигателем мощностью 500 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное смешивание ингредиентов. Пять скоростей позволяют выбирать оптимальный режим для разных кулинарных задач, а наличие турборежима поможет справиться с самыми сложными рецептами. В комплекте идет 4 насадки, расширяющие возможности миксера и позволяющие выполнять различные задачи — от взбивания до замешивания теста. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Объем чаши составляет 0.5 литра, что подходит для приготовления небольших порций или работы с небольшими объемами продуктов. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную свободу действий на кухне. Эргономичный дизайн и серый цвет корпуса делают миксер BQ не только функциональным прибором, но и стильным дополнением вашего кухонного интерьера. Этот прибор станет незаменимым помощником для тех, кто любит готовить с минимальными затратами усилий и максимальным комфортом.


Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Отзывы


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