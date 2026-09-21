Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.24
Описание товара Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый
Тип ручной / Мощность 500 Вт
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Тип ручной / Мощность 500 Вт
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, пластиковые
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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