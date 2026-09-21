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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
2 330 руб.
8 370
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704048
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Описание товара Пылесос Maxwell MW-3246 120Вт белый/черный
Вертикальные пылесосы Maxwell идеально подходят для современных пользователей, ценящих удобство и простоту эксплуатации. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки, оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надёжность и устойчивость конструкции. Мощность пылесоса можно с лёгкостью регулировать с помощью удобного регулятора на ручке, что предоставляет возможность адаптировать процесс уборки под различные типы поверхностей.
Питаются пылесосы от мощного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2200 мА·ч, обеспечивающего до 30 минут автономной работы. Это позволяет без труда очистить среднюю квартиру без необходимости частой подзарядки. Сравнительно небольшой вес в 2,8 кг делает пылесосы Maxwell лёгкими в управлении, а их компактный дизайн в элегантном белом цвете с вместительным контейнером-пылесборником на 0,4 литра идеален для ежедневного использования.
Пылесосы Maxwell обладают мощностью в 120 Вт, что достаточно для эффективной уборки пыли и мелкого мусора. Несмотря на отсутствие станции для хранения, модели легко компактно размещаются в любом уголке квартиры. Это надёжное и стильное решение для тех, кто стремится к чистоте и комфорту, не жертвуя при этом свободным пространством.
Вертикальные пылесосы Maxwell идеально подходят для современных пользователей, ценящих удобство и простоту эксплуатации. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки, оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надёжность и устойчивость конструкции. Мощность пылесоса можно с лёгкостью регулировать с помощью удобного регулятора на ручке, что предоставляет возможность адаптировать процесс уборки под различные типы поверхностей.
Питаются пылесосы от мощного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2200 мА·ч, обеспечивающего до 30 минут автономной работы. Это позволяет без труда очистить среднюю квартиру без необходимости частой подзарядки. Сравнительно небольшой вес в 2,8 кг делает пылесосы Maxwell лёгкими в управлении, а их компактный дизайн в элегантном белом цвете с вместительным контейнером-пылесборником на 0,4 литра идеален для ежедневного использования.
Пылесосы Maxwell обладают мощностью в 120 Вт, что достаточно для эффективной уборки пыли и мелкого мусора. Несмотря на отсутствие станции для хранения, модели легко компактно размещаются в любом уголке квартиры. Это надёжное и стильное решение для тех, кто стремится к чистоте и комфорту, не жертвуя при этом свободным пространством.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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