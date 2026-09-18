Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ
Представляем вашему вниманию вертикальные пылесосы Makita — надежное и удобное решение для быстрой и эффективной уборки вашего дома. С весом всего 1,2 кг, эти пылесосы чрезвычайно легкие и маневренные, что позволяет им без труда справляться с уборкой разных поверхностей. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли емкостью 0,65 л, обеспечивая простой и гигиеничный процесс опорожнения без необходимости в приобретении дополнительных пакетов. Благодаря зеленому цвету, устройства стильно выглядят и вписываются в любой интерьер. Устройства комплектуются современным Li-Ion аккумулятором, который обеспечивает длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Пылесосы Makita ориентированы на сухую уборку, что делает их идеальными для уборки пыли и мелкого мусора. Составная труба всасывания и регулятор мощности на ручке делают использование пылесоса особенно удобным, так как вы можете легко адаптировать его под свои нужды. Несмотря на компактные размеры, пылесосы обладают мощным всасыванием, справляясь с уборкой любых участков. Питание от аккумулятора позволяет использовать пылесосы без привязки к электросети, обеспечивая максимальное удобство и свободу передвижения. Отсутствие станции для хранения компенсируется легкостью и компактностью, позволяя легко разместить пылесос даже в небольших пространствах. Выбирая вертикальные пылесосы Makita, вы получаете надежность и качество, подкрепленные репутацией известного бренда.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ