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Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый купить с доставкой в Москве
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Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый

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Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 19
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 20
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 21
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 22
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 23
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 24
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 25
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 26
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 27
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 28
Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
100 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 19
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 20
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 21
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 22
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 23
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 24
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 25
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 26
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 27
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 28
  • Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703435
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
индикация застревания
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
100 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х25
Вес, кг.
4.05

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый

Вертикальные пылесосы HYUNDAI представляют собой сочетание стильного дизайна и функциональности, обеспечивающее эффективную сухую уборку. Эти устройства оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надежность и долговечность при использовании. Мощность пылесоса составляет 400 Вт, причем регулировка мощности удобно расположена на корпусе. Это позволяет легко адаптировать работу устройства под различные условия уборки. Одним из ключевых преимуществ данных моделей является использование современного Li-Ion аккумулятора, который позволяет пылесосу работать до 45 минут без подзарядки. При этом на полное восстановление заряда потребуется всего 4 часа. Пылесосы имеют компактный контейнер для сбора пыли объемом 0,5 литра, который легко очищается, обеспечивая дополнительное удобство в эксплуатации. Уровень шума составляет 82 дБ, что делает его достаточно тихим для использования в домашних условиях. Сборка произведена в Китае, что гарантирует качество и долговечность продукта. Легкий вес аппарата, всего 4,05 кг, облегчает его транспортировку и использование в различных частях дома. Эстетичный белый цвет пылесоса впишется в любой интерьер, добавляя ему современный акцент. Вертикальные пылесосы HYUNDAI — это надежный помощник в доме для тех, кто ценит сочетание технологии и дизайна.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
индикация застревания
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
100 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы HYUNDAI представляют собой сочетание стильного дизайна и функциональности, обеспечивающее эффективную сухую уборку. Эти устройства оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надежность и долговечность при использовании. Мощность пылесоса составляет 400 Вт, причем регулировка мощности удобно расположена на корпусе. Это позволяет легко адаптировать работу устройства под различные условия уборки. Одним из ключевых преимуществ данных моделей является использование современного Li-Ion аккумулятора, который позволяет пылесосу работать до 45 минут без подзарядки. При этом на полное восстановление заряда потребуется всего 4 часа. Пылесосы имеют компактный контейнер для сбора пыли объемом 0,5 литра, который легко очищается, обеспечивая дополнительное удобство в эксплуатации. Уровень шума составляет 82 дБ, что делает его достаточно тихим для использования в домашних условиях. Сборка произведена в Китае, что гарантирует качество и долговечность продукта. Легкий вес аппарата, всего 4,05 кг, облегчает его транспортировку и использование в различных частях дома. Эстетичный белый цвет пылесоса впишется в любой интерьер, добавляя ему современный акцент. Вертикальные пылесосы HYUNDAI — это надежный помощник в доме для тех, кто ценит сочетание технологии и дизайна.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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