Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый
Вертикальные пылесосы HYUNDAI представляют собой сочетание стильного дизайна и функциональности, обеспечивающее эффективную сухую уборку. Эти устройства оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надежность и долговечность при использовании. Мощность пылесоса составляет 400 Вт, причем регулировка мощности удобно расположена на корпусе. Это позволяет легко адаптировать работу устройства под различные условия уборки. Одним из ключевых преимуществ данных моделей является использование современного Li-Ion аккумулятора, который позволяет пылесосу работать до 45 минут без подзарядки. При этом на полное восстановление заряда потребуется всего 4 часа. Пылесосы имеют компактный контейнер для сбора пыли объемом 0,5 литра, который легко очищается, обеспечивая дополнительное удобство в эксплуатации. Уровень шума составляет 82 дБ, что делает его достаточно тихим для использования в домашних условиях. Сборка произведена в Китае, что гарантирует качество и долговечность продукта. Легкий вес аппарата, всего 4,05 кг, облегчает его транспортировку и использование в различных частях дома. Эстетичный белый цвет пылесоса впишется в любой интерьер, добавляя ему современный акцент. Вертикальные пылесосы HYUNDAI — это надежный помощник в доме для тех, кто ценит сочетание технологии и дизайна.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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