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Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE

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Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 1
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 2
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 3
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 4
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 5
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 6
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 7
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 8
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
420
Мощность всасывания
240 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 1
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 2
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 3
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 4
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 5
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 6
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 7
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 8
  • Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748213
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE
7 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
серый
Комплектация
Основной блок, труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, мини?щетка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система, HEPA?фильтр, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
420
Мощность всасывания
240 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х20
Вес, кг.
6

Описание товара Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE

Вертикальный пылесос Honor в сером цвете сочетает удобство аккумуляторного питания и практичность контейнерной системы сбора пыли. Модель предназначена для сухой уборки, а вместительный пылесборник объёмом 0,9 л позволяет реже заниматься его очисткой. Потребляемая мощность 420 Вт помогает эффективно справляться с повседневной уборкой, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро настроить работу пылесоса под текущую задачу. Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 45 минут автономной работы — достаточно для полноценной уборки без привязки к розетке. Составная труба всасывания делает конструкцию практичной в использовании и хранении. После уборки пылесос удобно разместить на предусмотренной станции. Уровень шума составляет 78 дБ.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
серый
Комплектация
Основной блок, труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, мини?щетка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система, HEPA?фильтр, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
420
Мощность всасывания
240 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Honor в сером цвете сочетает удобство аккумуляторного питания и практичность контейнерной системы сбора пыли. Модель предназначена для сухой уборки, а вместительный пылесборник объёмом 0,9 л позволяет реже заниматься его очисткой. Потребляемая мощность 420 Вт помогает эффективно справляться с повседневной уборкой, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро настроить работу пылесоса под текущую задачу. Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 45 минут автономной работы — достаточно для полноценной уборки без привязки к розетке. Составная труба всасывания делает конструкцию практичной в использовании и хранении. После уборки пылесос удобно разместить на предусмотренной станции. Уровень шума составляет 78 дБ.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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