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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
синий
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
380
Мощность всасывания
110 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703762
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пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
индикация засорения роликовой щетки, засорения трубки, режима работы, состояния аккумулятора
Уровень шума
80
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
380
Мощность всасывания
110 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х32х17
Вес, кг.
5.43
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-S7570 380Вт темно-синий/серебристый
Вертикальные пылесосы Hyundai представляют собой современные устройства, идеально подходящие для эффективной и удобной сухой уборки. Эти модели оснащены цельной всасывающей трубой и предлагают пользователям мощность в 380 Вт, что обеспечивает достаточную силу для всасывания пыли и грязи. Главное удобство в использовании пылесоса — наличие регулятора мощности на ручке, что позволяет легко управлять устройством и адаптировать его работу под текущие потребности.
Аккумулятор типа Li-Ion емкостью 2500 мА·ч обеспечивает впечатляющее время работы до 60 минут, что вполне достаточно для уборки больших помещений. Полный цикл зарядки занимает всего 4 часа. Пылесосы Hyundai, к тому же, имеют компактный контейнер для пыли объемом 0,7 литра, который легко снимается и чистится.
Синий цвет корпуса придаёт пылесосу элегантный и современный вид, а эргономичный дизайн и вес в 5,42 кг делают его легко управляемым. Пылесосы работают с уровнем шума в 80 дБ, что для устройств этого типа является комфортным значением.
Производятся вертикальные пылесосы Hyundai в Китае, что гарантирует применение современных технологий и стандартов качества. Эти устройства станут надежными помощниками в поддержании чистоты вашего дома.
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
индикация засорения роликовой щетки, засорения трубки, режима работы, состояния аккумулятора
Уровень шума
80
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
380
Мощность всасывания
110 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Hyundai представляют собой современные устройства, идеально подходящие для эффективной и удобной сухой уборки. Эти модели оснащены цельной всасывающей трубой и предлагают пользователям мощность в 380 Вт, что обеспечивает достаточную силу для всасывания пыли и грязи. Главное удобство в использовании пылесоса — наличие регулятора мощности на ручке, что позволяет легко управлять устройством и адаптировать его работу под текущие потребности.
Аккумулятор типа Li-Ion емкостью 2500 мА·ч обеспечивает впечатляющее время работы до 60 минут, что вполне достаточно для уборки больших помещений. Полный цикл зарядки занимает всего 4 часа. Пылесосы Hyundai, к тому же, имеют компактный контейнер для пыли объемом 0,7 литра, который легко снимается и чистится.
Синий цвет корпуса придаёт пылесосу элегантный и современный вид, а эргономичный дизайн и вес в 5,42 кг делают его легко управляемым. Пылесосы работают с уровнем шума в 80 дБ, что для устройств этого типа является комфортным значением.
Производятся вертикальные пылесосы Hyundai в Китае, что гарантирует применение современных технологий и стандартов качества. Эти устройства станут надежными помощниками в поддержании чистоты вашего дома.
Пылесос Hyundai HYV-S7570 380Вт темно-синий/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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