Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Trouver J10 Cordless Vacuum Cleaner (VJ10A)

Вертикальный пылесос Dreame Trouver J30 — это мощный и функциональный беспроводной помощник для уборки дома, сочетающий высокую производительность и удобство эксплуатации. Оснащённый бесщеточным мотором мощностью 450 Вт и силой всасывания до 24 кПа, он эффективно справляется с удалением пыли, грязи и шерсти домашних животных с различных поверхностей.

Пылесос оборудован многослойной системой фильтрации с HEPA-фильтрами, которая задерживает до 97% мелких частиц и аллергенов, обеспечивая чистоту воздуха в помещении. Контейнер для сбора пыли объёмом 0,5 литра легко очищается благодаря кнопке быстрого сброса и возможности полного отсоединения.

Устройство работает от аккумулятора Li-Ion ёмкостью 2500 мАч, обеспечивая до 60 минут автономной работы на минимальной мощности, что позволяет провести тщательную уборку без подзарядки. Информативный LED-дисплей с сенсорным управлением отображает уровень заряда и выбранный режим работы, а складная пластиковая труба с гибким механизмом облегчает хранение и уборку в труднодоступных местах.

Для повышения эффективности уборки в тёмных зонах предусмотрена яркая LED-подсветка насадки, а в комплект входят разнообразные насадки: турбощётка для мебели и матрасов, щелевая насадка, а также насадка для влажной уборки твёрдых покрытий с функцией подачи воды и протирки пола микрофиброй. Это делает Dreame Trouver J30 универсальным устройством для сухой и влажной уборки.

Пылесос весит около 2,5 кг в полной сборке, что обеспечивает комфортное использование без лишней усталости. Среди дополнительных преимуществ — съёмный аккумулятор, возможность хранения насадок на трубке и наличие гарантии и сервисного обслуживания.

Dreame Trouver J30 отлично подойдёт для поддерживающей уборки в квартирах с твёрдыми напольными покрытиями, а также для удаления шерсти и пыли с мебели. Высокая мощность всасывания и длительное время работы делают его надёжным помощником в быту.

Таким образом, Dreame Trouver J30 — это современный вертикальный пылесос с мощным мотором, эффективной системой фильтрации, удобной конструкцией и широким набором насадок, способный обеспечить качественную сухую и влажную уборку в доме.