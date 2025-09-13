Пылесос беспроводной Dreame Trouver J10 Cordless Vacuum Cleaner (VJ10A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Trouver J10 Cordless Vacuum Cleaner (VJ10A)
Вертикальный пылесос Dreame Trouver J30 — это мощный и функциональный беспроводной помощник для уборки дома, сочетающий высокую производительность и удобство эксплуатации. Оснащённый бесщеточным мотором мощностью 450 Вт и силой всасывания до 24 кПа, он эффективно справляется с удалением пыли, грязи и шерсти домашних животных с различных поверхностей.
Пылесос оборудован многослойной системой фильтрации с HEPA-фильтрами, которая задерживает до 97% мелких частиц и аллергенов, обеспечивая чистоту воздуха в помещении. Контейнер для сбора пыли объёмом 0,5 литра легко очищается благодаря кнопке быстрого сброса и возможности полного отсоединения.
Устройство работает от аккумулятора Li-Ion ёмкостью 2500 мАч, обеспечивая до 60 минут автономной работы на минимальной мощности, что позволяет провести тщательную уборку без подзарядки. Информативный LED-дисплей с сенсорным управлением отображает уровень заряда и выбранный режим работы, а складная пластиковая труба с гибким механизмом облегчает хранение и уборку в труднодоступных местах.
Для повышения эффективности уборки в тёмных зонах предусмотрена яркая LED-подсветка насадки, а в комплект входят разнообразные насадки: турбощётка для мебели и матрасов, щелевая насадка, а также насадка для влажной уборки твёрдых покрытий с функцией подачи воды и протирки пола микрофиброй. Это делает Dreame Trouver J30 универсальным устройством для сухой и влажной уборки.
Пылесос весит около 2,5 кг в полной сборке, что обеспечивает комфортное использование без лишней усталости. Среди дополнительных преимуществ — съёмный аккумулятор, возможность хранения насадок на трубке и наличие гарантии и сервисного обслуживания.
Dreame Trouver J30 отлично подойдёт для поддерживающей уборки в квартирах с твёрдыми напольными покрытиями, а также для удаления шерсти и пыли с мебели. Высокая мощность всасывания и длительное время работы делают его надёжным помощником в быту.
Таким образом, Dreame Trouver J30 — это современный вертикальный пылесос с мощным мотором, эффективной системой фильтрации, удобной конструкцией и широким набором насадок, способный обеспечить качественную сухую и влажную уборку в доме.
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Теги товара: для сухой уборки
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Вертикальный пылесос Dreame Trouver J30 — это мощный и функциональный беспроводной помощник для уборки дома, сочетающий высокую производительность и удобство эксплуатации. Оснащённый бесщеточным мотором мощностью 450 Вт и силой всасывания до 24 кПа, он эффективно справляется с удалением пыли, грязи и шерсти домашних животных с различных поверхностей.
Пылесос оборудован многослойной системой фильтрации с HEPA-фильтрами, которая задерживает до 97% мелких частиц и аллергенов, обеспечивая чистоту воздуха в помещении. Контейнер для сбора пыли объёмом 0,5 литра легко очищается благодаря кнопке быстрого сброса и возможности полного отсоединения.
Устройство работает от аккумулятора Li-Ion ёмкостью 2500 мАч, обеспечивая до 60 минут автономной работы на минимальной мощности, что позволяет провести тщательную уборку без подзарядки. Информативный LED-дисплей с сенсорным управлением отображает уровень заряда и выбранный режим работы, а складная пластиковая труба с гибким механизмом облегчает хранение и уборку в труднодоступных местах.
Для повышения эффективности уборки в тёмных зонах предусмотрена яркая LED-подсветка насадки, а в комплект входят разнообразные насадки: турбощётка для мебели и матрасов, щелевая насадка, а также насадка для влажной уборки твёрдых покрытий с функцией подачи воды и протирки пола микрофиброй. Это делает Dreame Trouver J30 универсальным устройством для сухой и влажной уборки.
Пылесос весит около 2,5 кг в полной сборке, что обеспечивает комфортное использование без лишней усталости. Среди дополнительных преимуществ — съёмный аккумулятор, возможность хранения насадок на трубке и наличие гарантии и сервисного обслуживания.
Dreame Trouver J30 отлично подойдёт для поддерживающей уборки в квартирах с твёрдыми напольными покрытиями, а также для удаления шерсти и пыли с мебели. Высокая мощность всасывания и длительное время работы делают его надёжным помощником в быту.
Таким образом, Dreame Trouver J30 — это современный вертикальный пылесос с мощным мотором, эффективной системой фильтрации, удобной конструкцией и широким набором насадок, способный обеспечить качественную сухую и влажную уборку в доме.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Легкий пылесос, относительно быстро заряжается, двухкомнатную квартиру хватает пропылесосить раза 3-4, если турбо не включать. Только не думайте что этот пылесос предназначен для ковров.
Достоинства:
Комментарий:
для легкой уборки вполне отлично . проблемно пылесосить под кроватью не достаёт до середины. приходится доставать старый проводной пылесос. акамулятор конечно слабоват. хватает на 20- 30. мин .на полной мощности. квартира 2 к. 65м/к. пыль собирает отлично. на валик наматываются волосы ,проблемно потом чистить. заряжается долго как указано в паспорте. после уборки фильтр нужно чистить и продувать. либо применять старый пылесос для чистки. в целом нормальная игрушка для повседневной уборки. советую. за другую сумму есь более улучшенная модель пылесоса. с насадкой для уборки шерсть и волос. СПАСИБО. посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшее что можно придумать за 8 руб, по-сути кибер веник. отлично чистит щёлочки, удобные насадки, легкий. Один минус, контейнер не снимается полностью (может я не понял, но даже в инструкции его снимать не нужно) Итог: легкий, мобильный, простой и быстрый уход, расходники в продажах есть, не подходит для уборки строительного мусора.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, лёгкий пылесос, быстренько убрать однушку, диван от котов, машину
Достоинства:
Комментарий:
Пока пылесос нравиться. Пользовалась один раз только. Не поняла ещё долго ли держит зарядку и на сколько рта репера ее хватает. Со временем посмотрим. В работе очень удобный и лёгкий.
Достоинства:
Комментарий:
Убирает хорошо. Комплектность соответствует заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
Норм за свои деньги. В общем выполняет функцию электровеника, так по быстрому убрать мусор и все . Работает на 2 ой максимальной мощности, чтобы лучше всасывал. Зарядка быстро садится , примерно на 2 дня хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный пылесос. Хорошо, что кнопку держать не надо. Хватает заряда при обычной мощности на две уборки однокомнатной квартиры или на одну, если надо ещё диван пылесосить. На полной мощности зарядки хватает на одну уборку. Единственное: такой пылесос не соберёт крупный мусор, он больше для пыли и волос. Поэтому ставлю 4.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Достаточно мощный и не сильно габаритный для домашних условий. На максимальной мощности работает не более 5 минут.
Достоинства:
Комментарий:
это шикарная покупка! купила его для возрастной мамы и небольшой по площади квартиры. в эксплуатации месяц. нареканий нет) прекрасный пылесос. очень легкий, маневренный, подсветка радует)) со всем мусором справляется. на одной зарядке держится удивительно долго. однозначно, рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Классный, легкий, удобный, для дачи самый раз, для двушки тоже. Легко очистить одним нажатием кнопки и еще мне нравится циклонный способ работы пылесоса. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Дочке понравился, работает хорошо, а там потом дополнительный отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги я считаю неплохой пылесос. Я брала родителям собирать мусор с линолеума и ковриков не больших и машину пылесосить. Попробовала у себя на коврах после уборки бошем проводным, у меня оказался полный пылесборник мусора и шерсти. Мне понравился заказала себе модель помощнее j 20 сравню.
Достоинства:
Комментарий:
25 минут работает от аккумулятора. Удобный, легкий. Удобная складная труба
Достоинства:
Комментарий:
Искала самый обычный пылесос для сухой уборки( без кучи насадок и прочих наворотов) Этот пылесос вполне хорошо справляется, но есть один большой минус- уж очень быстро разряжается
Достоинства:
Комментарий:
это просто огонь, никаких проводов, лёгкий , с подсветкой, почему его раньше не приобрела
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже 4 месяца, очень удобно. Уборка стала легче.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Trouver J10 Cordless Vacuum Cleaner (VJ10A)
Достоинства:
Комментарий:
Легкий пылесос, относительно быстро заряжается, двухкомнатную квартиру хватает пропылесосить раза 3-4, если турбо не включать. Только не думайте что этот пылесос предназначен для ковров.
Достоинства:
Комментарий:
для легкой уборки вполне отлично . проблемно пылесосить под кроватью не достаёт до середины. приходится доставать старый проводной пылесос. акамулятор конечно слабоват. хватает на 20- 30. мин .на полной мощности. квартира 2 к. 65м/к. пыль собирает отлично. на валик наматываются волосы ,проблемно потом чистить. заряжается долго как указано в паспорте. после уборки фильтр нужно чистить и продувать. либо применять старый пылесос для чистки. в целом нормальная игрушка для повседневной уборки. советую. за другую сумму есь более улучшенная модель пылесоса. с насадкой для уборки шерсть и волос. СПАСИБО. посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшее что можно придумать за 8 руб, по-сути кибер веник. отлично чистит щёлочки, удобные насадки, легкий. Один минус, контейнер не снимается полностью (может я не понял, но даже в инструкции его снимать не нужно) Итог: легкий, мобильный, простой и быстрый уход, расходники в продажах есть, не подходит для уборки строительного мусора.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, лёгкий пылесос, быстренько убрать однушку, диван от котов, машину
Достоинства:
Комментарий:
Пока пылесос нравиться. Пользовалась один раз только. Не поняла ещё долго ли держит зарядку и на сколько рта репера ее хватает. Со временем посмотрим. В работе очень удобный и лёгкий.
Достоинства:
Комментарий:
Убирает хорошо. Комплектность соответствует заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
Норм за свои деньги. В общем выполняет функцию электровеника, так по быстрому убрать мусор и все . Работает на 2 ой максимальной мощности, чтобы лучше всасывал. Зарядка быстро садится , примерно на 2 дня хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный пылесос. Хорошо, что кнопку держать не надо. Хватает заряда при обычной мощности на две уборки однокомнатной квартиры или на одну, если надо ещё диван пылесосить. На полной мощности зарядки хватает на одну уборку. Единственное: такой пылесос не соберёт крупный мусор, он больше для пыли и волос. Поэтому ставлю 4.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Достаточно мощный и не сильно габаритный для домашних условий. На максимальной мощности работает не более 5 минут.
Достоинства:
Комментарий:
это шикарная покупка! купила его для возрастной мамы и небольшой по площади квартиры. в эксплуатации месяц. нареканий нет) прекрасный пылесос. очень легкий, маневренный, подсветка радует)) со всем мусором справляется. на одной зарядке держится удивительно долго. однозначно, рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Классный, легкий, удобный, для дачи самый раз, для двушки тоже. Легко очистить одним нажатием кнопки и еще мне нравится циклонный способ работы пылесоса. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Дочке понравился, работает хорошо, а там потом дополнительный отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги я считаю неплохой пылесос. Я брала родителям собирать мусор с линолеума и ковриков не больших и машину пылесосить. Попробовала у себя на коврах после уборки бошем проводным, у меня оказался полный пылесборник мусора и шерсти. Мне понравился заказала себе модель помощнее j 20 сравню.
Достоинства:
Комментарий:
25 минут работает от аккумулятора. Удобный, легкий. Удобная складная труба
Достоинства:
Комментарий:
Искала самый обычный пылесос для сухой уборки( без кучи насадок и прочих наворотов) Этот пылесос вполне хорошо справляется, но есть один большой минус- уж очень быстро разряжается
Достоинства:
Комментарий:
это просто огонь, никаких проводов, лёгкий , с подсветкой, почему его раньше не приобрела
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже 4 месяца, очень удобно. Уборка стала легче.