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Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый

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Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 1
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 2
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 3
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 4
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 5
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 6
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 7
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 8
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 9
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 10
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 11
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 12
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 13
Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 1
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 2
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 3
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 4
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 5
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 6
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 7
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 8
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 9
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 10
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 11
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 12
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 13
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413148
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
комплект насадок, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Функциональные особенности
2 насадки, индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х26х17
Вес, кг.
2.67

Описание товара Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый

Вертикальный пылесос StarWind — это отличное решение для быстрой и эффективной сухой уборки в вашем доме. С мощностью в 1000 Вт, этот пылесос обеспечивает надежную производительность и повышенную эффективность всасывания. Прочная цельная труба всасывания гарантирует долговечность и стабильность в работе. Удобный контейнерный тип пылесборника объемом 1,2 литра позволяет легко опустошать собранную пыль и мусор, избегая необходимости приобретать заменяемые мешки. Пылесос работает от сети, а 5-метровый шнур обеспечивает удобство перемещения по комнате без частой смены розеток. С весом всего 2,8 кг и низким уровнем шума в 68 дБ, StarWind делает уборку комфортной и нетрудной, не напрягая слух и сохраняя легкость управления. Элегантный серый цвет гармонично впишется в интерьер любой квартиры или офиса. StarWind — это бренд, который заботится о качестве и удобстве, предлагая надежные решения для вашего дома.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
комплект насадок, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Функциональные особенности
2 насадки, индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
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Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос StarWind — это отличное решение для быстрой и эффективной сухой уборки в вашем доме. С мощностью в 1000 Вт, этот пылесос обеспечивает надежную производительность и повышенную эффективность всасывания. Прочная цельная труба всасывания гарантирует долговечность и стабильность в работе. Удобный контейнерный тип пылесборника объемом 1,2 литра позволяет легко опустошать собранную пыль и мусор, избегая необходимости приобретать заменяемые мешки. Пылесос работает от сети, а 5-метровый шнур обеспечивает удобство перемещения по комнате без частой смены розеток. С весом всего 2,8 кг и низким уровнем шума в 68 дБ, StarWind делает уборку комфортной и нетрудной, не напрягая слух и сохраняя легкость управления. Элегантный серый цвет гармонично впишется в интерьер любой квартиры или офиса. StarWind — это бренд, который заботится о качестве и удобстве, предлагая надежные решения для вашего дома.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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