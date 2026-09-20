Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro
Вертикальный пылесос Deerma — это надежное и эффективное устройство для сухой уборки вашего дома. Благодаря цельной трубе всасывания и потребляемой мощности в 650 Вт, пылесос обеспечивает высокую эффективность очистки, справляясь с различными видами загрязнений. Пылесборник типа контейнера имеет емкость 0,8 литра, что позволяет легко очищать его от собранной пыли и мусора. Модель обладает компактными размерами и весом всего 2,45 кг, что делает её удобной в использовании и хранении. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате во время уборки. Изготовленный в стильном черном цвете, пылесос Deerma станет эстетичным дополнением вашего интерьера. Несмотря на мощную работу, уровень шума этого устройства находится на уровне 85 дБ. Пылесос питается от сети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу без необходимости подзарядки. Изготовлен в Китае, что гарантирует качественное и надежное исполнение по доступной цене. Пылесосы Deerma — это сочетание функциональности, компактности и современного дизайна, идеально подходящее для быстрой и эффективной уборки вашего дома.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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