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Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE

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Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 1
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 2
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 3
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 4
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 5
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 6
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 7
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 8
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 1
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 2
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 3
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 4
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 5
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 6
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 7
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 8
  • Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
белый, серый
Комплектация
Основной блок, труба, насадка?щетка, щелевая насадка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система фильтрации, HEPA?фильтр
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х20
Вес, кг.
6

Описание товара Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE

Вертикальный пылесос HONOR CHOICE 101 — это легкая и удобная модель для ежедневной сухой уборки. Оснащён мощным двигателем 350 Вт и системой циклонной фильтрации с HEPA?фильтром. Аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы, а турборежим помогает эффективно очищать ковры и труднодоступные места. Пылесос имеет контейнер на 0.5 л, настенную станцию хранения и эргономичный дизайн.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
белый, серый
Комплектация
Основной блок, труба, насадка?щетка, щелевая насадка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система фильтрации, HEPA?фильтр
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос HONOR CHOICE 101 — это легкая и удобная модель для ежедневной сухой уборки. Оснащён мощным двигателем 350 Вт и системой циклонной фильтрации с HEPA?фильтром. Аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы, а турборежим помогает эффективно очищать ковры и труднодоступные места. Пылесос имеет контейнер на 0.5 л, настенную станцию хранения и эргономичный дизайн.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE - по цене 6050 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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