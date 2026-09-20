Пылесос вертикальный Deerma DX800 Vacuum Cleaner, 600 Вт, 0,8 литра

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 508253
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Щетка для уборки напольных покрытий необычной конструкции — в центральной части сделано сквозное отверстие. Это обеспечивает создание зон пониженного давления, что улучшает качество уборки. Четыре ролика облегчают передвижение щетки по любой поверхности, поэтому она легко скользит и по коврам. Многофункциональная плоская щетка с двумя отверстиями для всасывания пыли. Верхнюю насадку с щетинками (мебельную) можно снять и использовать аксессуар для очистки от пыли и выбивания постельного белья. Благодаря тканевой подложке насадка не царапает убираемую поверхность. Щелевая насадка для труднодоступных мест – можно выдвинуть часть с боковыми щетинками для очистки мягких и тканевых предметов. Удлинительный гофрированный шланг. Ремешок, надеваемый на плечо, делает более удобной работу при подсоединенной гофре. Контейнер для пыли из прозрачного пластика емкостью 0,8 л. Он оснащен системой циклонной фильтрации с металлической сеткой и фильтром тонкой фильтрации.
Щетка для уборки напольных покрытий необычной конструкции — в центральной части сделано сквозное отверстие. Это обеспечивает создание зон пониженного давления, что улучшает качество уборки. Четыре ролика облегчают передвижение щетки по любой поверхности, поэтому она легко скользит и по коврам. Многофункциональная плоская щетка с двумя отверстиями для всасывания пыли. Верхнюю насадку с щетинками (мебельную) можно снять и использовать аксессуар для очистки от пыли и выбивания постельного белья. Благодаря тканевой подложке насадка не царапает убираемую поверхность. Щелевая насадка для труднодоступных мест – можно выдвинуть часть с боковыми щетинками для очистки мягких и тканевых предметов. Удлинительный гофрированный шланг. Ремешок, надеваемый на плечо, делает более удобной работу при подсоединенной гофре. Контейнер для пыли из прозрачного пластика емкостью 0,8 л. Он оснащен системой циклонной фильтрации с металлической сеткой и фильтром тонкой фильтрации.
Пылесос вертикальный Deerma DX800 Vacuum Cleaner, 600 Вт, 0,8 литра - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX800 Vacuum Cleaner, 600 Вт, 0,8 литра