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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
170 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691585
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Описание товара Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU)
Вертикальный пылесос Xiaomi представляет собой стильное и функциональное устройство для домашней уборки. Этот белоснежный пылесос разработан для эффективной сухой уборки, обеспечивая мощность в 350 Вт. Работая от сети, он гарантирует стабильную и продолжительную работу, а благодаря контейнеру для сбора пыли емкостью 0,4 литра вы легко избавитесь от накопившегося мусора. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет вам легко выбирать оптимальную силу всасывания для различных поверхностей.
С весом всего 1,63 кг, этот пылесос невероятно легкий и маневренный, что делает уборку менее утомительной. Он также отличается относительно невысоким уровнем шума в 78 дБ, обеспечивая комфортную уборку даже в присутствии других людей. Удобный в эксплуатации и стильный по дизайну, вертикальный пылесос Xiaomi станет отличным помощником в вашем доме, сочетая в себе инновационные технологии и высокую практичность.
Вертикальный пылесос Xiaomi представляет собой стильное и функциональное устройство для домашней уборки. Этот белоснежный пылесос разработан для эффективной сухой уборки, обеспечивая мощность в 350 Вт. Работая от сети, он гарантирует стабильную и продолжительную работу, а благодаря контейнеру для сбора пыли емкостью 0,4 литра вы легко избавитесь от накопившегося мусора. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет вам легко выбирать оптимальную силу всасывания для различных поверхностей.
С весом всего 1,63 кг, этот пылесос невероятно легкий и маневренный, что делает уборку менее утомительной. Он также отличается относительно невысоким уровнем шума в 78 дБ, обеспечивая комфортную уборку даже в присутствии других людей. Удобный в эксплуатации и стильный по дизайну, вертикальный пылесос Xiaomi станет отличным помощником в вашем доме, сочетая в себе инновационные технологии и высокую практичность.
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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