Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания
120 Вт
Длина сетевого шнура
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702242
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Функциональные особенности
индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума
80
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Станция для хранения
Нет
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х16х15
Вес, кг.
1.63
Описание товара Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый
Пылесос Starwind SCH1650 вертикальныйПылесос Starwind SCH1650 с вертикальной конструкцией, циклонической системой станет надежным помощником для домашней уборки. Мощный мотор обеспечивает довольно высокую силу всасывания для достижения эффективности сбора пыли и мусора. Контейнер объемом 1 л, выполненный из прозрачного материала, позволяет контролировать заполнение и без труда очищается от собранного мусора.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Функциональные особенности
индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума
80
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
800
Развернуть
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Станция для хранения
Нет
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Пылесос Starwind SCH1650 вертикальныйПылесос Starwind SCH1650 с вертикальной конструкцией, циклонической системой станет надежным помощником для домашней уборки. Мощный мотор обеспечивает довольно высокую силу всасывания для достижения эффективности сбора пыли и мусора. Контейнер объемом 1 л, выполненный из прозрачного материала, позволяет контролировать заполнение и без труда очищается от собранного мусора.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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