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Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый купить с доставкой в Москве
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Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый

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Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 1
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 2
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 3
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 4
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 5
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 6
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 7
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 8
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 9
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 10
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 11
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 12
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 13
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 14
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 15
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 16
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 17
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 18
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 19
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 20
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 21
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 22
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 23
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 24
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 25
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 26
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 27
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 28
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 29
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 30
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 31
Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания
120 Вт
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 1
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 2
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 3
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 4
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 5
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 6
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 7
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 8
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 9
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 10
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 11
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 12
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 13
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 14
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 15
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 16
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 17
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 18
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 19
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 20
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 21
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 22
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 23
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 24
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 25
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 26
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 27
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 28
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 29
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 30
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 31
  • Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702242
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Функциональные особенности
индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума
80
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Станция для хранения
Нет
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х16х15
Вес, кг.
1.63

Описание товара Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый

Пылесос Starwind SCH1650 вертикальныйПылесос Starwind SCH1650 с вертикальной конструкцией, циклонической системой станет надежным помощником для домашней уборки. Мощный мотор обеспечивает довольно высокую силу всасывания для достижения эффективности сбора пыли и мусора. Контейнер объемом 1 л, выполненный из прозрачного материала, позволяет контролировать заполнение и без труда очищается от собранного мусора.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос ручной Starwind SCH1650 800Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Функциональные особенности
индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума
80
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
800
Развернуть
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Станция для хранения
Нет
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Starwind SCH1650 вертикальныйПылесос Starwind SCH1650 с вертикальной конструкцией, циклонической системой станет надежным помощником для домашней уборки. Мощный мотор обеспечивает довольно высокую силу всасывания для достижения эффективности сбора пыли и мусора. Контейнер объемом 1 л, выполненный из прозрачного материала, позволяет контролировать заполнение и без труда очищается от собранного мусора.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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