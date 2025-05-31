Пылесос вертикальный Deerma DX700
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX700
Пылесос 2-в-1 DX700 от Deerma предназначен для более эффективной очистки вашего дома. При использовании вручную и вертикально уборка будет более практичная.Новый пылесос можно использовать в качестве ручного или обычного полового пылесоса, а благодаря весу всего в 2.2 кг даже долгая уборка не утомляет и не вызывает усталости.Закрученные пути удаления пылиИспользуемая в пылесосе новая технология циклонной фильтрации сочетает в себе несколько завихрений, в которых от воздуха отделяется пыль, волосы и другие крупные частицы. В такой системе невозможно образование засоров, а значит сила всасывания со временем не теряется.Новая форма защиты от пылиНовый минималистичный дизайн пылесоса имеет оптимизированную конструкцию воздуховодов, позволяющую захватывать пыль со всех сторон и глубоко очищать воздух.Уникальная технология циклонной фильтрацииДаже мельчайшие пылинки не проскользнут сквозь систему фильтрации пылесоса, которая улавливает всю грязь и предотвращает вторичное загрязнение воздуха.Мощный двигатель и независимый воздуховодОсобая конструкция воздуховодов снижает сопротивление воздуха и предотвращает потерю силы всасывания. За счет мощного электродвигателя пылесос способен высасывать даже въевшуюся грязь и пыль из глубоких щелей.С легкостью наведет чистоту во всем помещенииВсего один пылесос справится с разными задачами — в вертикальном положении он очистит пол, а в ручном — мебель и прочие поверхности.Эргономичная ручкаПылесос спроектирован таким образом, чтобы его центр тяжести был расположен возле ручки. Сама ручка из двух сегментов отлично подходит для работы удержания пылесоса под разными углами. Кроме того, сам пылесос лишен неуклюжих форм, способных вызвать усталость после длительной работы в разных режимах.
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Теги товара: для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Точно очень хороший пылесос за свои деньги. Мне прослужил 4 года, купила снова такой же
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал, что настолько качественно будет выполнять свою работу. Ставлю твёрдые десятки, и целую руки того, кто этот пылесос сделал)
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, на кв 54кв м два раза чищу контейнер,но у меня коты и убираюсь не каждый день, мощности хватает
Достоинства:
Комментарий:
Купила уже второй такой пылесос, теперь на дачу. А учитывая, что из шерсти моей собаки можно свалять не одну пару валенок, то данный девайс для меня просто спасение!
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл очень быстро. Упаковка не пострадала. Укомплектован согласно описанию. с уборкой справляется на отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хороший удобный пылесос, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный и достаточно мощный пылесос. Даже такого не ожидали, превзошел все ожидания. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги. Искала недорогую "палку", которая будет хорошо всасывать грязь и нашла ее. Ничего не могу сказать про уборку ковров, так как их у меня нет. Но с насадкой для мебели отлично почистила диван от кошачьей шерсти. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос за свои деньги Мощность приличная, я ожидала меньшего от пылесоса за 3000-4000р Нетяжелый, неудобно только что он самостоятельно стоять не может, но за 3000-4000 чего еще ожидать? Как по мне для ежедневной уборки более чем хорош
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос-супер. Беру второй (первый на дачу отвезла). У меня четверо животных и соответственно шерсть везде, пылесос справляется с ней на ура, в том числе на коврах и других мягких поверхностях. Не тяжелый и не слишком шумный.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос использую для автомобиля.купил второй такой на работу в гараж
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, уже пользовалась черным, решила обновить на белый, пылесос хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Берём второй такой же. Отлично справляется со своими обязанностями.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощный. Даже с Ковров убирает мусор. У нас уже есть один этой фирмы, второй купили на подарок, так как уверены в качестве.
Достоинства:
Комментарий:
уже второй такой покупаем! супер пылесос. первый покупали 4 года назад- до сих пор отлично работает! сейчас купили в подарок, так как уверены в качестве! рекомендую к покупке! спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, недорогой пылесос, беру второй раз
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, удобный в использовании пылесос
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену это подарок посмотрим, как будет при длительном пользовании, пока в использовании всего 2 недели. из минусов - сам не стоит, приходится подпирать. коробка пришла рваная, но вроде все в комплекте брала для того, чтобы собирал пыль с пола (после Веника и мытья полов на три раза все равно оставалась скатанная пыль на светлом полу). со своей задачей справляется, пыли нет даже при первом мытье. качество сборки нормальное для пластикового пылесоса
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, мощный, компактный, идеальный за свою стоимость
Достоинства:
Комментарий:
это у меня уже 4 пылесос , беру в посуточные квартиры, удобно, что компактный, фильтры беру китайские сразу упаковку , копейки выходит. Для квартиры вполне достаточно, для дома, если как веник на кухню, тоже можно приобрести. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос понравился, очень удобный!
Достоинства:
Комментарий:
Полесос хороший, но маленький контейнер для збора мусора. Для начала пойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос бомба. Вмеру легкий, маневренный, справится может даже ребенок. С коврика засосал песок без каких либо проблем. Дома есть собака, поэтому после каждой комнаты приходится вытряхивать много шерсти из контейнера. Пылесос отлично стоит в углу за дверью, устойчивый и занимается мало места На самом деле приятно удивлена, думала будет слабый и хлипкий.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос норм.уровень шума средний.не тяжелый и мощный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, с первого применения отлично себя показал, не сильно шумный.легкий,отлично тянет, для Ковров вряд ли подойдут
Достоинства:
Цена качество, достаточно длинный провод, лёгкость в эксплуатации.
Недостатки:
Ручка на которую наматывается провод не держится на своем месте. Решается двумя хомутами
Достоинства:
Отлично сосет)) легкий,маневренный,легко чистить,норм цена...
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сочетание цена-качество для подобных пылесосов одна из лучших,это факт,можно смело брать)
Достоинства:
Компактный ,удобный
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
За свои деньги пушка пушечная
Достоинства:
Лёгкий удобный
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
В принципе для этой стоимости пылесос хороший. Ковров у меня нет поэтому для паркета в полне достаточно)
Достоинства:
Компактный, достаточно мощный
Недостатки:
Небольшой объём контейнера
Комментарий:
В эксплуатации около месяца,пока всё нравится,надеюсь,что прослужит долго.
Достоинства:
Отличный пылесос для дома без животных, детей, ковров и тд
Достоинства:
Лёгкий,хорошо собирает пыль и волосы, удобный в чистке контейнера, не шумный.
Комментарий:
Отличный агрегат за такие малые деньги!
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX700
Достоинства:
Комментарий:
Точно очень хороший пылесос за свои деньги. Мне прослужил 4 года, купила снова такой же
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал, что настолько качественно будет выполнять свою работу. Ставлю твёрдые десятки, и целую руки того, кто этот пылесос сделал)
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, на кв 54кв м два раза чищу контейнер,но у меня коты и убираюсь не каждый день, мощности хватает
Достоинства:
Комментарий:
Купила уже второй такой пылесос, теперь на дачу. А учитывая, что из шерсти моей собаки можно свалять не одну пару валенок, то данный девайс для меня просто спасение!
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл очень быстро. Упаковка не пострадала. Укомплектован согласно описанию. с уборкой справляется на отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хороший удобный пылесос, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный и достаточно мощный пылесос. Даже такого не ожидали, превзошел все ожидания. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги. Искала недорогую "палку", которая будет хорошо всасывать грязь и нашла ее. Ничего не могу сказать про уборку ковров, так как их у меня нет. Но с насадкой для мебели отлично почистила диван от кошачьей шерсти. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос за свои деньги Мощность приличная, я ожидала меньшего от пылесоса за 3000-4000р Нетяжелый, неудобно только что он самостоятельно стоять не может, но за 3000-4000 чего еще ожидать? Как по мне для ежедневной уборки более чем хорош
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос-супер. Беру второй (первый на дачу отвезла). У меня четверо животных и соответственно шерсть везде, пылесос справляется с ней на ура, в том числе на коврах и других мягких поверхностях. Не тяжелый и не слишком шумный.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос использую для автомобиля.купил второй такой на работу в гараж
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, уже пользовалась черным, решила обновить на белый, пылесос хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Берём второй такой же. Отлично справляется со своими обязанностями.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощный. Даже с Ковров убирает мусор. У нас уже есть один этой фирмы, второй купили на подарок, так как уверены в качестве.
Достоинства:
Комментарий:
уже второй такой покупаем! супер пылесос. первый покупали 4 года назад- до сих пор отлично работает! сейчас купили в подарок, так как уверены в качестве! рекомендую к покупке! спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, недорогой пылесос, беру второй раз
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, удобный в использовании пылесос
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену это подарок посмотрим, как будет при длительном пользовании, пока в использовании всего 2 недели. из минусов - сам не стоит, приходится подпирать. коробка пришла рваная, но вроде все в комплекте брала для того, чтобы собирал пыль с пола (после Веника и мытья полов на три раза все равно оставалась скатанная пыль на светлом полу). со своей задачей справляется, пыли нет даже при первом мытье. качество сборки нормальное для пластикового пылесоса
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, мощный, компактный, идеальный за свою стоимость
Достоинства:
Комментарий:
это у меня уже 4 пылесос , беру в посуточные квартиры, удобно, что компактный, фильтры беру китайские сразу упаковку , копейки выходит. Для квартиры вполне достаточно, для дома, если как веник на кухню, тоже можно приобрести. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос понравился, очень удобный!
Достоинства:
Комментарий:
Полесос хороший, но маленький контейнер для збора мусора. Для начала пойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос бомба. Вмеру легкий, маневренный, справится может даже ребенок. С коврика засосал песок без каких либо проблем. Дома есть собака, поэтому после каждой комнаты приходится вытряхивать много шерсти из контейнера. Пылесос отлично стоит в углу за дверью, устойчивый и занимается мало места На самом деле приятно удивлена, думала будет слабый и хлипкий.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос норм.уровень шума средний.не тяжелый и мощный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, с первого применения отлично себя показал, не сильно шумный.легкий,отлично тянет, для Ковров вряд ли подойдут
Достоинства:
Цена качество, достаточно длинный провод, лёгкость в эксплуатации.
Недостатки:
Ручка на которую наматывается провод не держится на своем месте. Решается двумя хомутами
Достоинства:
Отлично сосет)) легкий,маневренный,легко чистить,норм цена...
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сочетание цена-качество для подобных пылесосов одна из лучших,это факт,можно смело брать)
Достоинства:
Компактный ,удобный
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
За свои деньги пушка пушечная
Достоинства:
Лёгкий удобный
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
В принципе для этой стоимости пылесос хороший. Ковров у меня нет поэтому для паркета в полне достаточно)
Достоинства:
Компактный, достаточно мощный
Недостатки:
Небольшой объём контейнера
Комментарий:
В эксплуатации около месяца,пока всё нравится,надеюсь,что прослужит долго.
Достоинства:
Отличный пылесос для дома без животных, детей, ковров и тд
Достоинства:
Лёгкий,хорошо собирает пыль и волосы, удобный в чистке контейнера, не шумный.
Комментарий:
Отличный агрегат за такие малые деньги!