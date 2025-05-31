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Пылесос вертикальный Deerma DX700 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Deerma DX700

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Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 2
Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 3
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Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 6
Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 7
Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 8
Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 9
Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 10
Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 11
Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 12
Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
4.5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 1
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 2
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 3
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 4
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 6
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 7
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 8
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 9
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 10
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 11
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 12
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
3 760 руб.  4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414404
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
насадки, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Функциональные особенности
эргономичная ручка, съемный резервуар для пыли, съемный держатель для кабеля, HEPA-фильтр
Уровень шума
70
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х22х16
Вес, кг.
3

Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX700

Пылесос 2-в-1 DX700 от Deerma предназначен для более эффективной очистки вашего дома. При использовании вручную и вертикально уборка будет более практичная.Новый пылесос можно использовать в качестве ручного или обычного полового пылесоса, а благодаря весу всего в 2.2 кг даже долгая уборка не утомляет и не вызывает усталости.Закрученные пути удаления пылиИспользуемая в пылесосе новая технология циклонной фильтрации сочетает в себе несколько завихрений, в которых от воздуха отделяется пыль, волосы и другие крупные частицы. В такой системе невозможно образование засоров, а значит сила всасывания со временем не теряется.Новая форма защиты от пылиНовый минималистичный дизайн пылесоса имеет оптимизированную конструкцию воздуховодов, позволяющую захватывать пыль со всех сторон и глубоко очищать воздух.Уникальная технология циклонной фильтрацииДаже мельчайшие пылинки не проскользнут сквозь систему фильтрации пылесоса, которая улавливает всю грязь и предотвращает вторичное загрязнение воздуха.Мощный двигатель и независимый воздуховодОсобая конструкция воздуховодов снижает сопротивление воздуха и предотвращает потерю силы всасывания. За счет мощного электродвигателя пылесос способен высасывать даже въевшуюся грязь и пыль из глубоких щелей.С легкостью наведет чистоту во всем помещенииВсего один пылесос справится с разными задачами — в вертикальном положении он очистит пол, а в ручном — мебель и прочие поверхности.Эргономичная ручкаПылесос спроектирован таким образом, чтобы его центр тяжести был расположен возле ручки. Сама ручка из двух сегментов отлично подходит для работы удержания пылесоса под разными углами. Кроме того, сам пылесос лишен неуклюжих форм, способных вызвать усталость после длительной работы в разных режимах.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX700

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Точно очень хороший пылесос за свои деньги. Мне прослужил 4 года, купила снова такой же
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ярослав М.

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидал, что настолько качественно будет выполнять свою работу. Ставлю твёрдые десятки, и целую руки того, кто этот пылесос сделал)
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дарья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, на кв 54кв м два раза чищу контейнер,но у меня коты и убираюсь не каждый день, мощности хватает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Наталия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Купила уже второй такой пылесос, теперь на дачу. А учитывая, что из шерсти моей собаки можно свалять не одну пару валенок, то данный девайс для меня просто спасение!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл очень быстро. Упаковка не пострадала. Укомплектован согласно описанию. с уборкой справляется на отлично.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший удобный пылесос, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгения А.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный и достаточно мощный пылесос. Даже такого не ожидали, превзошел все ожидания. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги. Искала недорогую "палку", которая будет хорошо всасывать грязь и нашла ее. Ничего не могу сказать про уборку ковров, так как их у меня нет. Но с насадкой для мебели отлично почистила диван от кошачьей шерсти. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос за свои деньги Мощность приличная, я ожидала меньшего от пылесоса за 3000-4000р Нетяжелый, неудобно только что он самостоятельно стоять не может, но за 3000-4000 чего еще ожидать? Как по мне для ежедневной уборки более чем хорош
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Журавлева Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос-супер. Беру второй (первый на дачу отвезла). У меня четверо животных и соответственно шерсть везде, пылесос справляется с ней на ура, в том числе на коврах и других мягких поверхностях. Не тяжелый и не слишком шумный.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос использую для автомобиля.купил второй такой на работу в гараж
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, уже пользовалась черным, решила обновить на белый, пылесос хороший.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Берём второй такой же. Отлично справляется со своими обязанностями.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Medine G.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощный. Даже с Ковров убирает мусор. У нас уже есть один этой фирмы, второй купили на подарок, так как уверены в качестве.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
уже второй такой покупаем! супер пылесос. первый покупали 4 года назад- до сих пор отлично работает! сейчас купили в подарок, так как уверены в качестве! рекомендую к покупке! спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, недорогой пылесос, беру второй раз
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, удобный в использовании пылесос
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Юлия Х.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену это подарок посмотрим, как будет при длительном пользовании, пока в использовании всего 2 недели. из минусов - сам не стоит, приходится подпирать. коробка пришла рваная, но вроде все в комплекте брала для того, чтобы собирал пыль с пола (после Веника и мытья полов на три раза все равно оставалась скатанная пыль на светлом полу). со своей задачей справляется, пыли нет даже при первом мытье. качество сборки нормальное для пластикового пылесоса
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, мощный, компактный, идеальный за свою стоимость
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
это у меня уже 4 пылесос , беру в посуточные квартиры, удобно, что компактный, фильтры беру китайские сразу упаковку , копейки выходит. Для квартиры вполне достаточно, для дома, если как веник на кухню, тоже можно приобрести. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Полина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос понравился, очень удобный!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Полесос хороший, но маленький контейнер для збора мусора. Для начала пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
dolly и.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос бомба. Вмеру легкий, маневренный, справится может даже ребенок. С коврика засосал песок без каких либо проблем. Дома есть собака, поэтому после каждой комнаты приходится вытряхивать много шерсти из контейнера. Пылесос отлично стоит в углу за дверью, устойчивый и занимается мало места На самом деле приятно удивлена, думала будет слабый и хлипкий.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос норм.уровень шума средний.не тяжелый и мощный
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, с первого применения отлично себя показал, не сильно шумный.легкий,отлично тянет, для Ковров вряд ли подойдут
10.07.2024
Покупатель

Достоинства:
Цена качество, достаточно длинный провод, лёгкость в эксплуатации.

Недостатки:
Ручка на которую наматывается провод не держится на своем месте. Решается двумя хомутами
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Leo Messi

Достоинства:
Отлично сосет)) легкий,маневренный,легко чистить,норм цена...

Недостатки:
нет

Комментарий:
Сочетание цена-качество для подобных пылесосов одна из лучших,это факт,можно смело брать)
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Вадим Б.

Достоинства:
Компактный ,удобный

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
За свои деньги пушка пушечная
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2022
Elena

Достоинства:
Лёгкий удобный

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
В принципе для этой стоимости пылесос хороший. Ковров у меня нет поэтому для паркета в полне достаточно)
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2022
Верка Сердючка

Достоинства:
Компактный, достаточно мощный

Недостатки:
Небольшой объём контейнера

Комментарий:
В эксплуатации около месяца,пока всё нравится,надеюсь,что прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2022
Света Солнцева

Достоинства:
Отличный пылесос для дома без животных, детей, ковров и тд
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2022
Алина З.

Достоинства:
Лёгкий,хорошо собирает пыль и волосы, удобный в чистке контейнера, не шумный.

Комментарий:
Отличный агрегат за такие малые деньги!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
насадки, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Функциональные особенности
эргономичная ручка, съемный резервуар для пыли, съемный держатель для кабеля, HEPA-фильтр
Уровень шума
70
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Развернуть
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос 2-в-1 DX700 от Deerma предназначен для более эффективной очистки вашего дома. При использовании вручную и вертикально уборка будет более практичная.Новый пылесос можно использовать в качестве ручного или обычного полового пылесоса, а благодаря весу всего в 2.2 кг даже долгая уборка не утомляет и не вызывает усталости.Закрученные пути удаления пылиИспользуемая в пылесосе новая технология циклонной фильтрации сочетает в себе несколько завихрений, в которых от воздуха отделяется пыль, волосы и другие крупные частицы. В такой системе невозможно образование засоров, а значит сила всасывания со временем не теряется.Новая форма защиты от пылиНовый минималистичный дизайн пылесоса имеет оптимизированную конструкцию воздуховодов, позволяющую захватывать пыль со всех сторон и глубоко очищать воздух.Уникальная технология циклонной фильтрацииДаже мельчайшие пылинки не проскользнут сквозь систему фильтрации пылесоса, которая улавливает всю грязь и предотвращает вторичное загрязнение воздуха.Мощный двигатель и независимый воздуховодОсобая конструкция воздуховодов снижает сопротивление воздуха и предотвращает потерю силы всасывания. За счет мощного электродвигателя пылесос способен высасывать даже въевшуюся грязь и пыль из глубоких щелей.С легкостью наведет чистоту во всем помещенииВсего один пылесос справится с разными задачами — в вертикальном положении он очистит пол, а в ручном — мебель и прочие поверхности.Эргономичная ручкаПылесос спроектирован таким образом, чтобы его центр тяжести был расположен возле ручки. Сама ручка из двух сегментов отлично подходит для работы удержания пылесоса под разными углами. Кроме того, сам пылесос лишен неуклюжих форм, способных вызвать усталость после длительной работы в разных режимах.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Точно очень хороший пылесос за свои деньги. Мне прослужил 4 года, купила снова такой же
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ярослав М.

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидал, что настолько качественно будет выполнять свою работу. Ставлю твёрдые десятки, и целую руки того, кто этот пылесос сделал)
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дарья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, на кв 54кв м два раза чищу контейнер,но у меня коты и убираюсь не каждый день, мощности хватает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Наталия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Купила уже второй такой пылесос, теперь на дачу. А учитывая, что из шерсти моей собаки можно свалять не одну пару валенок, то данный девайс для меня просто спасение!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл очень быстро. Упаковка не пострадала. Укомплектован согласно описанию. с уборкой справляется на отлично.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший удобный пылесос, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгения А.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный и достаточно мощный пылесос. Даже такого не ожидали, превзошел все ожидания. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги. Искала недорогую "палку", которая будет хорошо всасывать грязь и нашла ее. Ничего не могу сказать про уборку ковров, так как их у меня нет. Но с насадкой для мебели отлично почистила диван от кошачьей шерсти. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос за свои деньги Мощность приличная, я ожидала меньшего от пылесоса за 3000-4000р Нетяжелый, неудобно только что он самостоятельно стоять не может, но за 3000-4000 чего еще ожидать? Как по мне для ежедневной уборки более чем хорош
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Журавлева Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос-супер. Беру второй (первый на дачу отвезла). У меня четверо животных и соответственно шерсть везде, пылесос справляется с ней на ура, в том числе на коврах и других мягких поверхностях. Не тяжелый и не слишком шумный.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос использую для автомобиля.купил второй такой на работу в гараж
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, уже пользовалась черным, решила обновить на белый, пылесос хороший.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Берём второй такой же. Отлично справляется со своими обязанностями.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Medine G.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощный. Даже с Ковров убирает мусор. У нас уже есть один этой фирмы, второй купили на подарок, так как уверены в качестве.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
уже второй такой покупаем! супер пылесос. первый покупали 4 года назад- до сих пор отлично работает! сейчас купили в подарок, так как уверены в качестве! рекомендую к покупке! спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, недорогой пылесос, беру второй раз
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, удобный в использовании пылесос
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Юлия Х.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену это подарок посмотрим, как будет при длительном пользовании, пока в использовании всего 2 недели. из минусов - сам не стоит, приходится подпирать. коробка пришла рваная, но вроде все в комплекте брала для того, чтобы собирал пыль с пола (после Веника и мытья полов на три раза все равно оставалась скатанная пыль на светлом полу). со своей задачей справляется, пыли нет даже при первом мытье. качество сборки нормальное для пластикового пылесоса
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, мощный, компактный, идеальный за свою стоимость
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
это у меня уже 4 пылесос , беру в посуточные квартиры, удобно, что компактный, фильтры беру китайские сразу упаковку , копейки выходит. Для квартиры вполне достаточно, для дома, если как веник на кухню, тоже можно приобрести. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Полина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос понравился, очень удобный!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Полесос хороший, но маленький контейнер для збора мусора. Для начала пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
dolly и.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос бомба. Вмеру легкий, маневренный, справится может даже ребенок. С коврика засосал песок без каких либо проблем. Дома есть собака, поэтому после каждой комнаты приходится вытряхивать много шерсти из контейнера. Пылесос отлично стоит в углу за дверью, устойчивый и занимается мало места На самом деле приятно удивлена, думала будет слабый и хлипкий.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос норм.уровень шума средний.не тяжелый и мощный
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, с первого применения отлично себя показал, не сильно шумный.легкий,отлично тянет, для Ковров вряд ли подойдут
10.07.2024
Покупатель

Достоинства:
Цена качество, достаточно длинный провод, лёгкость в эксплуатации.

Недостатки:
Ручка на которую наматывается провод не держится на своем месте. Решается двумя хомутами
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Leo Messi

Достоинства:
Отлично сосет)) легкий,маневренный,легко чистить,норм цена...

Недостатки:
нет

Комментарий:
Сочетание цена-качество для подобных пылесосов одна из лучших,это факт,можно смело брать)
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Вадим Б.

Достоинства:
Компактный ,удобный

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
За свои деньги пушка пушечная
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2022
Elena

Достоинства:
Лёгкий удобный

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
В принципе для этой стоимости пылесос хороший. Ковров у меня нет поэтому для паркета в полне достаточно)
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2022
Верка Сердючка

Достоинства:
Компактный, достаточно мощный

Недостатки:
Небольшой объём контейнера

Комментарий:
В эксплуатации около месяца,пока всё нравится,надеюсь,что прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2022
Света Солнцева

Достоинства:
Отличный пылесос для дома без животных, детей, ковров и тд
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2022
Алина З.

Достоинства:
Лёгкий,хорошо собирает пыль и волосы, удобный в чистке контейнера, не шумный.

Комментарий:
Отличный агрегат за такие малые деньги!


Пылесос вертикальный Deerma DX700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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