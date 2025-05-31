Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX700

Пылесос 2-в-1 DX700 от Deerma предназначен для более эффективной очистки вашего дома. При использовании вручную и вертикально уборка будет более практичная.Новый пылесос можно использовать в качестве ручного или обычного полового пылесоса, а благодаря весу всего в 2.2 кг даже долгая уборка не утомляет и не вызывает усталости.Закрученные пути удаления пылиИспользуемая в пылесосе новая технология циклонной фильтрации сочетает в себе несколько завихрений, в которых от воздуха отделяется пыль, волосы и другие крупные частицы. В такой системе невозможно образование засоров, а значит сила всасывания со временем не теряется.Новая форма защиты от пылиНовый минималистичный дизайн пылесоса имеет оптимизированную конструкцию воздуховодов, позволяющую захватывать пыль со всех сторон и глубоко очищать воздух.Уникальная технология циклонной фильтрацииДаже мельчайшие пылинки не проскользнут сквозь систему фильтрации пылесоса, которая улавливает всю грязь и предотвращает вторичное загрязнение воздуха.Мощный двигатель и независимый воздуховодОсобая конструкция воздуховодов снижает сопротивление воздуха и предотвращает потерю силы всасывания. За счет мощного электродвигателя пылесос способен высасывать даже въевшуюся грязь и пыль из глубоких щелей.С легкостью наведет чистоту во всем помещенииВсего один пылесос справится с разными задачами — в вертикальном положении он очистит пол, а в ручном — мебель и прочие поверхности.Эргономичная ручкаПылесос спроектирован таким образом, чтобы его центр тяжести был расположен возле ручки. Сама ручка из двух сегментов отлично подходит для работы удержания пылесоса под разными углами. Кроме того, сам пылесос лишен неуклюжих форм, способных вызвать усталость после длительной работы в разных режимах.