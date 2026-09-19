Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%2 910 руб. 5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413146
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
телескопическая
Основной цвет
черный
Комплектация
комплект насадок, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
нет
Дополнительные функции
2 насадки, индикатор заполнения пылесборника
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х11
Вес, кг.
2.75
Описание товара Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный
Как же бывает утомительно каждый раз тянуть за собой огромный корпус пылесоса, особенно, если уборка планировалась не генеральная, а текущая для поддержания чистоты в доме. Ручной пылесос STARWIND SCH1310 позволит избежать уймы неудобств, связанных с классическими пылесосами и превратит ежедневную уборку в приятный процесс. Принцип работы такой модели довольно прост. Конструкция состоит из телескопической трубки и насадки, которая встречается в большинстве классических моделей. Но соединяется ручка не со шлангом, а непосредственно с самим корпусом пылесоса. Все элементы конструкции продуманы до мелочей.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
телескопическая
Основной цвет
черный
Комплектация
комплект насадок, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
нет
Дополнительные функции
2 насадки, индикатор заполнения пылесборника
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Как же бывает утомительно каждый раз тянуть за собой огромный корпус пылесоса, особенно, если уборка планировалась не генеральная, а текущая для поддержания чистоты в доме. Ручной пылесос STARWIND SCH1310 позволит избежать уймы неудобств, связанных с классическими пылесосами и превратит ежедневную уборку в приятный процесс. Принцип работы такой модели довольно прост. Конструкция состоит из телескопической трубки и насадки, которая встречается в большинстве классических моделей. Но соединяется ручка не со шлангом, а непосредственно с самим корпусом пылесоса. Все элементы конструкции продуманы до мелочей.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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