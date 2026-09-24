Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
3100 Па
Время работы от аккумулятора, мин
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716610
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Описание товара Пылесос беспроводной Makita CL106FDZ
Пылесос Makita CL106FDZ служит для сбора пыли и сухого мусора в труднодоступных местах. Он имеет 3 рабочих скорости, благодаря чему можно достичь наиболее эффективных результатов. Благодаря роликам и шарнирному механизму насадка для пола обладает отличной маневренностью. Предусмотрена возможность использования как бумажных, так и тканевых пылесборных мешков. Продолжительность непрерывной работы составляет 10/12/25 мин. (при аккумуляторе 1.5 Ач).
Преимущества
Двойная система фильтрации для тщательной очистки воздуха;
Эргономичная и удобная рукоятка с удобно расположенным выключателем;
Благодаря подсветке рабочей зоны можно работать при любых условиях освещения;
За счет небольших размеров пылесоса Makita CL106FDZ можно наводить порядок в ограниченном пространстве;
Модель не нуждается в подключении к электросети и может использоваться при отсутствии электроснабжения.
Пылесос Makita CL106FDZ служит для сбора пыли и сухого мусора в труднодоступных местах. Он имеет 3 рабочих скорости, благодаря чему можно достичь наиболее эффективных результатов. Благодаря роликам и шарнирному механизму насадка для пола обладает отличной маневренностью. Предусмотрена возможность использования как бумажных, так и тканевых пылесборных мешков. Продолжительность непрерывной работы составляет 10/12/25 мин. (при аккумуляторе 1.5 Ач).
Преимущества
Двойная система фильтрации для тщательной очистки воздуха;
Эргономичная и удобная рукоятка с удобно расположенным выключателем;
Благодаря подсветке рабочей зоны можно работать при любых условиях освещения;
За счет небольших размеров пылесоса Makita CL106FDZ можно наводить порядок в ограниченном пространстве;
Модель не нуждается в подключении к электросети и может использоваться при отсутствии электроснабжения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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