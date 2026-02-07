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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 060 руб.
4 740
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 284814
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пылесос, насадка для мебели, насадка для пола, щелевая насадка, крепление для дополнительных насадок на трубу, чехол, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность использования в автомобиле
Уровень шума
70
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х22х16
Вес, кг.
3
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX700S EU
Пылесос Deerma DX700S обладает вертикальной конструкцией и способен обеспечить высокую эффективность сухой уборки благодаря циклонной технологии с мощным электродвигателем. Особенностью модели является возможность использования пылесоса в качестве ручного или вертикального в зависимости от предстоящих задач уборки. Сбор мусора осуществляется в пластиковый прозрачный контейнер объемом 0.8 л, который без труда очищается при необходимости. Для удобного решения поставленных задач предусмотрен комплект насадок, в который входят универсальная щетка для напольных покрытий с роликами, щетка с круглым наконечником и узкая насадка для труднодоступных мест. Фильтр тонкой очистки предотвращает попадание мелких частичек пыли и аллергенов обратно в воздух. Для изготовления вертикального пылесоса Deerma DX700S применены высококачественные материалы с практичной отделкой. Работает пылесос от электрической сети.
пылесос, насадка для мебели, насадка для пола, щелевая насадка, крепление для дополнительных насадок на трубу, чехол, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность использования в автомобиле
Уровень шума
70
Питание
от сети
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Deerma DX700S обладает вертикальной конструкцией и способен обеспечить высокую эффективность сухой уборки благодаря циклонной технологии с мощным электродвигателем. Особенностью модели является возможность использования пылесоса в качестве ручного или вертикального в зависимости от предстоящих задач уборки. Сбор мусора осуществляется в пластиковый прозрачный контейнер объемом 0.8 л, который без труда очищается при необходимости. Для удобного решения поставленных задач предусмотрен комплект насадок, в который входят универсальная щетка для напольных покрытий с роликами, щетка с круглым наконечником и узкая насадка для труднодоступных мест. Фильтр тонкой очистки предотвращает попадание мелких частичек пыли и аллергенов обратно в воздух. Для изготовления вертикального пылесоса Deerma DX700S применены высококачественные материалы с практичной отделкой. Работает пылесос от электрической сети.
Комментарий:
отличный пылесос! маленький, удобный и достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
Мария М.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощный пылесос. Ковёр от шерсти животных чистит на ура)
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX700S EU
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! маленький, удобный и достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощный пылесос. Ковёр от шерсти животных чистит на ура)