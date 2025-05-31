Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5156
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный, фиолетовый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания, Вт
400 Вт
Длина сетевого шнура
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 720 руб. 3 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615008
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный, фиолетовый
Комплектация
щелевая насадка, универсальная насадка для сухой уборки, фильтр тонкой очистки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Дополнительные функции
индикатор заполнения пылесборника, вертикальная парковка
Уровень шума
80
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания, Вт
400 Вт
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х15х10
Вес, кг.
2.07
Описание товара Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5156
Вертикальный пылесос «2 в 1» Kitfort КТ-5156 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный, фиолетовый
Комплектация
щелевая насадка, универсальная насадка для сухой уборки, фильтр тонкой очистки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Дополнительные функции
индикатор заполнения пылесборника, вертикальная парковка
Уровень шума
80
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
600
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
400 Вт
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Вертикальный пылесос «2 в 1» Kitfort КТ-5156 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Для своего мини размера,огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный за свои деньги.Пришел вовремя.Испытали сразу.Кошачью шерсть собрал на ура.Будем пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
состояние нормальное,но фильтр на пылесос невозможно найти,сменный.Хорошо тянет пыль,мусор,но шумный.Было бы впечатление отличное,если бы производитель фильтры предлагал в наличии,а найти его не возможно(
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос,превзошел ожидания если честно говорить!
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара очень хорошее. Вертикальный пылесос 2 в 1 КТ-5156 сделан аккуратно, лёгкий в обслуживании. Пользоваться пылесосом удобно, шнур достаточно длинный. Мощности вполне хватает, сосет пыль и мусор даже очень здорово для своих небольших габаритов. Места занимает совсем мало, в хранении удобен. Спасибо фирме Kitfort- делают очень полезные вещи по доступным ценам.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший пылесос, удобный в использовании. Скорость хорошая, не шумный. Стильный дизай. Очень хорошо очищает. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормально. Пахнет только сильно, может пройдет. Но боюсь, как бы не перегорел. Может посоветуете как быть. Среди других пылесосов выбор пал на пылесос именно этого производителя. Так как есть уже другая техника этой фирмы, и ее работой я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
классный пылесос. миниатюрный , аккуратнетький, но очень мощный. была приятно удивлена. )) очень маневренный и лёгкий в использовании. спасибо производителю и магазину !
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный! Попробовали в первый же день покупки, очень мощный, хорошо всасывает, ничего после себя не оставляет. Очень легкий и мобильный, удобно убирать труднодоступные места. Сразу же после покупки посоветовали пылесос родителям, они в восторге, тоже пользуются чуть ли не ежедневно!
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Брале теще. Ей пойдет )))
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. хорошо всасывает. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Собирает мусор хорошо , но отверстие из которого выходит воздух, раздувает мусор .
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный вариант для сьемной квартиры-для ежедневной уборки отлично
Достоинства:
Комментарий:
для своей мощности нормальный пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос красивый, сделан качественно. Претензий к уборке нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос для ежедневной уборки - легкий, но мощный. Да и для "генеральной" уборки незаменимая вещь - когда после него моешь пол, ничего на тряпку не пристает и мыть гораздо быстрее. Фильтры лучше сразу заказать с запасом, так его мощность не просядет из-за такой мелочи как забитый фильтр, но фильтр конечно до какого-то момента можно просто помыть водой. При первом тестировании собрал у нас столько пыли, что страшно смотреть. Так что теперь пылесосим через день и все равно он где-то находит пыть (не производит же он ее сам?) На коврах конечно не хватает щетки на насадке, но никто и не надеялся что он решит все проблемы, будет чистить ковры, мыть полы и еще завтрак приготовит. Даже для пожилого человека он легкий и удобный по высоте. Длины провода нам хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, легкий. Когда работает начинает пахнуть паленым пластиком. Из-за этого пропылесосить можно только небольшую площадь приходится выключать . Думаю долго не прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, но очень слабо работает. На генеральрую уборку слабоват, а для ежедневной уборки в самый раз!
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации с 4 окт 2024 года. Пользуюсь ежедневно. Со свое задачей справляется на ура Легкий, маневренный, мощный, легко чистится, можно промывать пылесборник и фильтр под водой, высыхает и как новый, никаких лишних запахов. Хорошо, что не нужно таскать за собой громоздкий обычный пылесос. Единственное для ковров, наверное, будет слабоват, у меня их нет, поэтому по их уборке не подскажу. Для ежедневного поддержания чистоты рекомендую однозначно. Воздух дует немного в сторону пола, поэтому пыль может разлетаться, что не очень удобно и бесит, когда видишь при падающем солнечном свете) в целом норм инструмент за 3 тр
Достоинства:
Комментарий:
Нет,слов,компактный,почти без шума,удобно держать,и место не занимает,мыть 5 секунд,убирает чисто.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился пылесос. хоть и небольшая ценовая категория, свои функции выполняет на ура. еще и в подарочек подарили магнитик. советую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
пылесос нормальный, хорошо убирается, сильно шумный, 5 метров шнур-очень удобно, два раза контейнер встряхивала и высыпала мусор , было очень много мусора после ремонта, справился , всасываемость хорошая, единственное немного не устойчив, все время в стоячем виде куда-то ведёт шваберку-пылесос, а так норм, быстро прибраться пойдёт, а ещё быстро нагревается, ну наверное сейчас вся техника быстро нагревается -это скорее всего норма, хотя кто знает ....вообщем-то пылесос мне нравиться . использовала 4 мес, время пришло поделиться работоспособностью пылесоса, стал плохо всасывать мусор , убрала фильтр, стало лучше, забивается контейнер-нужно часто чистить контейнер(встряхивать от ), крышка контейнера совсем плохо стала открываться, пошли тренинги по пластиковому отсеку, пылесосю редко, пылесос хорош тогда, когда новый , и мало мусора совсем, для малогабаритной квартиры, ковры(дорожки) почти не чистить не справляется, нитки, жесть не собирает, одно хоть радует,что купила за 2990 руб цена как бы оправдывает.... за большее бы не купила такой пылесос
Достоинства:
Комментарий:
Для мелкой уборки, отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Со своей функцие справляется. для небольшой квартиры вполне подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший маленький помощник.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всем хорош но только воздух с пылью уходит в комнату. Воздуховод может надо было в другом месте установить.
Достоинства:
Комментарий:
отлисная замена веника, легкий
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5156 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5156
Достоинства:
Комментарий:
Для своего мини размера,огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный за свои деньги.Пришел вовремя.Испытали сразу.Кошачью шерсть собрал на ура.Будем пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
состояние нормальное,но фильтр на пылесос невозможно найти,сменный.Хорошо тянет пыль,мусор,но шумный.Было бы впечатление отличное,если бы производитель фильтры предлагал в наличии,а найти его не возможно(
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос,превзошел ожидания если честно говорить!
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара очень хорошее. Вертикальный пылесос 2 в 1 КТ-5156 сделан аккуратно, лёгкий в обслуживании. Пользоваться пылесосом удобно, шнур достаточно длинный. Мощности вполне хватает, сосет пыль и мусор даже очень здорово для своих небольших габаритов. Места занимает совсем мало, в хранении удобен. Спасибо фирме Kitfort- делают очень полезные вещи по доступным ценам.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший пылесос, удобный в использовании. Скорость хорошая, не шумный. Стильный дизай. Очень хорошо очищает. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормально. Пахнет только сильно, может пройдет. Но боюсь, как бы не перегорел. Может посоветуете как быть. Среди других пылесосов выбор пал на пылесос именно этого производителя. Так как есть уже другая техника этой фирмы, и ее работой я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
классный пылесос. миниатюрный , аккуратнетький, но очень мощный. была приятно удивлена. )) очень маневренный и лёгкий в использовании. спасибо производителю и магазину !
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный! Попробовали в первый же день покупки, очень мощный, хорошо всасывает, ничего после себя не оставляет. Очень легкий и мобильный, удобно убирать труднодоступные места. Сразу же после покупки посоветовали пылесос родителям, они в восторге, тоже пользуются чуть ли не ежедневно!
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Брале теще. Ей пойдет )))
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. хорошо всасывает. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Собирает мусор хорошо , но отверстие из которого выходит воздух, раздувает мусор .
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный вариант для сьемной квартиры-для ежедневной уборки отлично
Достоинства:
Комментарий:
для своей мощности нормальный пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос красивый, сделан качественно. Претензий к уборке нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос для ежедневной уборки - легкий, но мощный. Да и для "генеральной" уборки незаменимая вещь - когда после него моешь пол, ничего на тряпку не пристает и мыть гораздо быстрее. Фильтры лучше сразу заказать с запасом, так его мощность не просядет из-за такой мелочи как забитый фильтр, но фильтр конечно до какого-то момента можно просто помыть водой. При первом тестировании собрал у нас столько пыли, что страшно смотреть. Так что теперь пылесосим через день и все равно он где-то находит пыть (не производит же он ее сам?) На коврах конечно не хватает щетки на насадке, но никто и не надеялся что он решит все проблемы, будет чистить ковры, мыть полы и еще завтрак приготовит. Даже для пожилого человека он легкий и удобный по высоте. Длины провода нам хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, легкий. Когда работает начинает пахнуть паленым пластиком. Из-за этого пропылесосить можно только небольшую площадь приходится выключать . Думаю долго не прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, но очень слабо работает. На генеральрую уборку слабоват, а для ежедневной уборки в самый раз!
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации с 4 окт 2024 года. Пользуюсь ежедневно. Со свое задачей справляется на ура Легкий, маневренный, мощный, легко чистится, можно промывать пылесборник и фильтр под водой, высыхает и как новый, никаких лишних запахов. Хорошо, что не нужно таскать за собой громоздкий обычный пылесос. Единственное для ковров, наверное, будет слабоват, у меня их нет, поэтому по их уборке не подскажу. Для ежедневного поддержания чистоты рекомендую однозначно. Воздух дует немного в сторону пола, поэтому пыль может разлетаться, что не очень удобно и бесит, когда видишь при падающем солнечном свете) в целом норм инструмент за 3 тр
Достоинства:
Комментарий:
Нет,слов,компактный,почти без шума,удобно держать,и место не занимает,мыть 5 секунд,убирает чисто.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился пылесос. хоть и небольшая ценовая категория, свои функции выполняет на ура. еще и в подарочек подарили магнитик. советую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
пылесос нормальный, хорошо убирается, сильно шумный, 5 метров шнур-очень удобно, два раза контейнер встряхивала и высыпала мусор , было очень много мусора после ремонта, справился , всасываемость хорошая, единственное немного не устойчив, все время в стоячем виде куда-то ведёт шваберку-пылесос, а так норм, быстро прибраться пойдёт, а ещё быстро нагревается, ну наверное сейчас вся техника быстро нагревается -это скорее всего норма, хотя кто знает ....вообщем-то пылесос мне нравиться . использовала 4 мес, время пришло поделиться работоспособностью пылесоса, стал плохо всасывать мусор , убрала фильтр, стало лучше, забивается контейнер-нужно часто чистить контейнер(встряхивать от ), крышка контейнера совсем плохо стала открываться, пошли тренинги по пластиковому отсеку, пылесосю редко, пылесос хорош тогда, когда новый , и мало мусора совсем, для малогабаритной квартиры, ковры(дорожки) почти не чистить не справляется, нитки, жесть не собирает, одно хоть радует,что купила за 2990 руб цена как бы оправдывает.... за большее бы не купила такой пылесос
Достоинства:
Комментарий:
Для мелкой уборки, отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Со своей функцие справляется. для небольшой квартиры вполне подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший маленький помощник.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всем хорош но только воздух с пылью уходит в комнату. Воздуховод может надо было в другом месте установить.
Достоинства:
Комментарий:
отлисная замена веника, легкий