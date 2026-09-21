Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный
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Характеристики
Описание товара Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный
Главным достоинством пылесоса Vitek VT-1833 является использование контейнера с аквафильтром для очистки воздуха. Такой элемент позволяет производить уборку вашего дома в соответствии с актуальными стандартами очистки помещений. Данный пылесос способен работать на максимальной мощности 1800 Вт. При этом мощность всасывания характеризуется очень высоким показателем в 400 Вт, что делает уборку даже сильно запыленных помещений комфортной и быстрой. Длинный сетевой шнур и средние габариты придают устройству мобильности, благодаря которой уборка в труднодоступных местах становится легкой. Объем пылесборника – 3.5 л, простота конструкции позволяет легко очистить его от грязи. Контейнер с аквафильтром пропускает через себя запыленный воздух, после чего частицы пыли оседают в воде. В комплекте устройства содержатся две насадки и турбощетка, которая пригодится для очистки различных загрязненных поверхностей.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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