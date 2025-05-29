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Пылесос Samsung VCC885HH3P купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VCC885HH3P

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Пылесос Samsung VCC885HH3P - фото 1
Пылесос Samsung VCC885HH3P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
турбо щётка в комплекте, фильтр тонкой очистки, ЩЕТКА PET BRUSH
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
430
  • Пылесос Samsung VCC885HH3P - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC885HH3P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 203388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung VCC885HH3P
9 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
насадки пол/ковер, щелевая, для уборки пыли, для мебели
Тип уборки
сухая
Комплектация
турбо щётка в комплекте, фильтр тонкой очистки, ЩЕТКА PET BRUSH
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
фильтр HEPA 13, двухкамерный дизайн контейнера
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
430
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х27
Вес, кг.
10.2

Описание товара Пылесос Samsung VCC885HH3P

Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключительную чистоту уборки.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC885HH3P

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже второй месяц. убираем с его помощью трёхкомнатную квартиру. единственный минус- тяжеловат. всё остальное супер
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление хорошее. заказ пришёл быстро, Все упаковано отлично. Немного поломали голову, как вставить батарейки. Инструкции не было. Всё работает, подключили. Просто зверь. Если палас не прибыт к толу, стянет с места Сняла одну звезду за то,что скорости не регулируются вручную. А ручке три скорости. Первая - очень слабая, вторая - уже сильная. Третью даже не пробовала. добавляю. очень хорошо,что скорости на ручке. Но ооочень тяжёлый пылесос и трубки. переносить не удобно. но берет он свои звёзды мощностью.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Инна Ю.

Достоинства:


Комментарий:
машина- зверь! собирает даже песок
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Удивительный пылесос, хорошо работает. На ручке шланга есть управление включением - выключением через беспроводной интерфейс (от батареек) как на мышке 2.4Ггц
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос просто космос Дистанционное управление через пульт на рукояти Это великолепно В старом пылесосе через шланг шёл провод управления, провод перегрелся и шланг поправился А в этом пылесосе действительно инжинеры придумали гениальную идею Не надо нагибаться выключить, включить всё управление на рукояти
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, ковёр не оторвать сосёт хорошо, жене очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Фарит Н.

Достоинства:


Комментарий:
это авансом стоит упакованный потому как это машина жëнушки. мнена ней не гонять она скажет добавлю еë впечатления
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Фарход У.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос качественный и очень мощный. рекомендую хорошим людям.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, с тремя режимами всасывания. Но за такие деньги могли бы сделать заявленную комплектацию.Вместо турбо-щётки нам пришла обычная щётка, как от пылесоса за полторы тысячи. Обидно очень.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос огонь. работает очень хорошо. всасывание сильное.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный классный пылесос маме на юбилей понравился аж поднимает
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, оригинал, доволен!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный. Доставка пришла за 2 дня до назначенной даты. Быстро удобно. Спасибо вам большое. Пылик зверь.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
здравствуйте. присоединяюсь к ранее опубликованным отзывам. пылесос сделан добротно. мощный! но!!! с режимами не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Кравченко И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Качество - как в давние времена, просто отличное.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
я очень довольна покупкой. сделала себе подарок на д.р. ))) всасывает шикарно, щетки превосходно собирают шерсть. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественная техника. Пришло за 3 дня. Мы полностью довольны. Даже батарейку прикрепил продавец!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Гадим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный классный пылесос, брал в подарок Матери, но к сожалению не подошел он ей.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Алена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос. маневренный, лёгкий, шнур эластичный, не шумный!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Это не пылесос, а Зверь! Высасывает не только пыль, а ещё и пытается сожрать паркет и побелку с потолка у соседей снизу. Отличный, не то слово! Шумноват, но для меня это не главное! До этого был Дайсон, но по сравнению со Зверем, детская швабра!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
насадки пол/ковер, щелевая, для уборки пыли, для мебели
Тип уборки
сухая
Комплектация
турбо щётка в комплекте, фильтр тонкой очистки, ЩЕТКА PET BRUSH
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
фильтр HEPA 13, двухкамерный дизайн контейнера
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
430
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Описание
Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключительную чистоту уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже второй месяц. убираем с его помощью трёхкомнатную квартиру. единственный минус- тяжеловат. всё остальное супер
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление хорошее. заказ пришёл быстро, Все упаковано отлично. Немного поломали голову, как вставить батарейки. Инструкции не было. Всё работает, подключили. Просто зверь. Если палас не прибыт к толу, стянет с места Сняла одну звезду за то,что скорости не регулируются вручную. А ручке три скорости. Первая - очень слабая, вторая - уже сильная. Третью даже не пробовала. добавляю. очень хорошо,что скорости на ручке. Но ооочень тяжёлый пылесос и трубки. переносить не удобно. но берет он свои звёзды мощностью.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Инна Ю.

Достоинства:


Комментарий:
машина- зверь! собирает даже песок
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Удивительный пылесос, хорошо работает. На ручке шланга есть управление включением - выключением через беспроводной интерфейс (от батареек) как на мышке 2.4Ггц
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос просто космос Дистанционное управление через пульт на рукояти Это великолепно В старом пылесосе через шланг шёл провод управления, провод перегрелся и шланг поправился А в этом пылесосе действительно инжинеры придумали гениальную идею Не надо нагибаться выключить, включить всё управление на рукояти
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, ковёр не оторвать сосёт хорошо, жене очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Фарит Н.

Достоинства:


Комментарий:
это авансом стоит упакованный потому как это машина жëнушки. мнена ней не гонять она скажет добавлю еë впечатления
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Фарход У.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос качественный и очень мощный. рекомендую хорошим людям.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, с тремя режимами всасывания. Но за такие деньги могли бы сделать заявленную комплектацию.Вместо турбо-щётки нам пришла обычная щётка, как от пылесоса за полторы тысячи. Обидно очень.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос огонь. работает очень хорошо. всасывание сильное.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный классный пылесос маме на юбилей понравился аж поднимает
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, оригинал, доволен!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный. Доставка пришла за 2 дня до назначенной даты. Быстро удобно. Спасибо вам большое. Пылик зверь.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
здравствуйте. присоединяюсь к ранее опубликованным отзывам. пылесос сделан добротно. мощный! но!!! с режимами не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Кравченко И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Качество - как в давние времена, просто отличное.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
я очень довольна покупкой. сделала себе подарок на д.р. ))) всасывает шикарно, щетки превосходно собирают шерсть. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественная техника. Пришло за 3 дня. Мы полностью довольны. Даже батарейку прикрепил продавец!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Гадим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный классный пылесос, брал в подарок Матери, но к сожалению не подошел он ей.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Алена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос. маневренный, лёгкий, шнур эластичный, не шумный!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Это не пылесос, а Зверь! Высасывает не только пыль, а ещё и пытается сожрать паркет и побелку с потолка у соседей снизу. Отличный, не то слово! Шумноват, но для меня это не главное! До этого был Дайсон, но по сравнению со Зверем, детская швабра!


Пылесос Samsung VCC885HH3P - купить по цене 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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