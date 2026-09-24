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Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный

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Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 1
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 2
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 3
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 4
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 5
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 6
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 7
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 8
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 9
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 10
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 11
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 12
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 13
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 14
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 15
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 16
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 17
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 18
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 19
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 20
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 21
Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Основной цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.8 л
Уровень шума, дБ
76
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 1
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 2
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 3
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 4
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 5
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 6
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 7
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 8
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 9
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 10
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 11
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 12
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 13
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 14
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 15
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 16
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 17
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 18
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 19
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 20
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 21
  • Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721655
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Основной цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
место для хранения насадок, поворачивающиеся колеса, шланг
Потребляемая мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
5
Размеры в упаковке, см
49х36х32
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный

Пылесос Karcher - идеальное решение для эффективной и удобной сухой уборки. Этот белоснежный прибор весит всего 5,1 кг, что делает его легким и удобным в перемещении по дому. Сетевой шнур длиной 5 метров обеспечивает свободу действий и позволяет охватывать большое пространство без частой смены розеток. С мощностью 700 Вт пылесос обеспечивает эффективную уборку даже самых труднодоступных уголков. Телескопическая труба всасывания позволяет легко подстроить прибор под нужную высоту, что добавляет удобства в использовании. Уровень шума в 76 дБ делает его достаточно тихим, так что уборка не доставит дискомфорта окружающим. Пылесборник в виде мешка обеспечивает простоту замены и чистку, а регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет легко настроить нужный режим работы. Karcher сочетает в себе качество и надежность, делая уборку легкой и приятной.

Отзывы о товаре Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Основной цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
место для хранения насадок, поворачивающиеся колеса, шланг
Потребляемая мощность, Вт
700
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Описание
Пылесос Karcher - идеальное решение для эффективной и удобной сухой уборки. Этот белоснежный прибор весит всего 5,1 кг, что делает его легким и удобным в перемещении по дому. Сетевой шнур длиной 5 метров обеспечивает свободу действий и позволяет охватывать большое пространство без частой смены розеток. С мощностью 700 Вт пылесос обеспечивает эффективную уборку даже самых труднодоступных уголков. Телескопическая труба всасывания позволяет легко подстроить прибор под нужную высоту, что добавляет удобства в использовании. Уровень шума в 76 дБ делает его достаточно тихим, так что уборка не доставит дискомфорта окружающим. Пылесборник в виде мешка обеспечивает простоту замены и чистку, а регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет легко настроить нужный режим работы. Karcher сочетает в себе качество и надежность, делая уборку легкой и приятной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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