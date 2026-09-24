Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный
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Характеристики
Описание товара Пылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный
Пылесос Karcher - идеальное решение для эффективной и удобной сухой уборки. Этот белоснежный прибор весит всего 5,1 кг, что делает его легким и удобным в перемещении по дому. Сетевой шнур длиной 5 метров обеспечивает свободу действий и позволяет охватывать большое пространство без частой смены розеток. С мощностью 700 Вт пылесос обеспечивает эффективную уборку даже самых труднодоступных уголков. Телескопическая труба всасывания позволяет легко подстроить прибор под нужную высоту, что добавляет удобства в использовании. Уровень шума в 76 дБ делает его достаточно тихим, так что уборка не доставит дискомфорта окружающим. Пылесборник в виде мешка обеспечивает простоту замены и чистку, а регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет легко настроить нужный режим работы. Karcher сочетает в себе качество и надежность, делая уборку легкой и приятной.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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