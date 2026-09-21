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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706577
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Описание товара Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный
Высокая мощность всасывания и комфортное управление – теперь в одном аппарате! Удивительно доступный по цене пылесос сухой уборки T 8/1 Classic с мусоросборником на 8 л демонстрирует с одной стороны великолепную эффективность уборки, в том числе при длительном использовании, а с другой – рациональную концепцию управления, существенно облегчающую процесс. Большой ножной переключатель и удобный держатель для удлинительной трубки – только часть концепции, направленной на обеспечение максимального комфорта. Эргономичная ручка и прочное шасси с 2 легкими ходовыми колесами и поворотными роликами облегчают перемещение по лестницам и на большие расстояния. Замена фильтр-мешка также производится легко и быстро благодаря двум фиксаторам на турбинной головке. Большой постоянный фильтр выполнен из нейлона, эффективно задерживает пыль и легко моется.
Высокая мощность всасывания и комфортное управление – теперь в одном аппарате! Удивительно доступный по цене пылесос сухой уборки T 8/1 Classic с мусоросборником на 8 л демонстрирует с одной стороны великолепную эффективность уборки, в том числе при длительном использовании, а с другой – рациональную концепцию управления, существенно облегчающую процесс. Большой ножной переключатель и удобный держатель для удлинительной трубки – только часть концепции, направленной на обеспечение максимального комфорта. Эргономичная ручка и прочное шасси с 2 легкими ходовыми колесами и поворотными роликами облегчают перемещение по лестницам и на большие расстояния. Замена фильтр-мешка также производится легко и быстро благодаря двум фиксаторам на турбинной головке. Большой постоянный фильтр выполнен из нейлона, эффективно задерживает пыль и легко моется.
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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