Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
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Характеристики
Описание товара Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
Компактный напольный пылесос VC 3 с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Аппарат не только тщательно очищает твердые и ковровые напольные покрытия, но и благодаря щелевой насадке и щеточной насадке для мебели позволяет удалять мусор из узких стыков и с поверхностей, чувствительных к механическим воздействиям. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».
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