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Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) купить с доставкой в Москве
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Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0)

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Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 1
Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 2
Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 3
Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 4
Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 5
Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 6
Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 7
Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Комплектация
пылесос, насадка щелевая, паркетная
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
22 л
Уровень шума, дБ
72
  • Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 1
  • Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 2
  • Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 3
  • Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 4
  • Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 5
  • Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 6
  • Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 7
  • Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465122
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
желтый
Прочее
расход 71 л/с
Комплектация
пылесос, насадка щелевая, паркетная
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
22 л
Уровень шума, дБ
72
Функции и особенности
полуавтоматическая система очистки фильтра
Потребляемая мощность, Вт
1300
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х40
Вес, кг.
8.5

Описание товара Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0)

Компактный, мощный, надежный, очень универсальный и легкий: наш пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L обеспечивает впечатляющие результаты при решении незначительных и умеренных задач связанных с уборкой в широком спектре коммерческих областей применения. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.

Отзывы о товаре Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
желтый
Прочее
расход 71 л/с
Комплектация
пылесос, насадка щелевая, паркетная
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
22 л
Уровень шума, дБ
72
Функции и особенности
полуавтоматическая система очистки фильтра
Потребляемая мощность, Вт
1300
Длина сетевого шнура
6
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Страна производитель
Китай
Описание
Компактный, мощный, надежный, очень универсальный и легкий: наш пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L обеспечивает впечатляющие результаты при решении незначительных и умеренных задач связанных с уборкой в широком спектре коммерческих областей применения. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.
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Отзывы


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