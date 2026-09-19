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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Комплектация
пылесос, насадка щелевая, паркетная
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
22 л
Уровень шума, дБ
72
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465122
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Описание товара Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0)
Компактный, мощный, надежный, очень универсальный и легкий: наш пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L обеспечивает впечатляющие результаты при решении незначительных и умеренных задач связанных с уборкой в широком спектре коммерческих областей применения. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.
Компактный, мощный, надежный, очень универсальный и легкий: наш пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L обеспечивает впечатляющие результаты при решении незначительных и умеренных задач связанных с уборкой в широком спектре коммерческих областей применения. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.
Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 22/1 Ap L серый/жёлтый (1.378-600.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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