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Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, насадка для ламината/паркета, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Уровень шума, дБ
74
Мощность всасывания, Вт
400
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717933
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документация, насадка для ламината/паркета, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
74
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
51х35х31
Вес, кг.
5.5
Описание товара Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли
Пылесос Bosch BGL8HYG1 с мощностью всасывания 400 Вт обеспечивает тщательную очистку поверхностей от пыли, мусора, волос, шерсти животных. Поворотный регулятор на корпусе позволяет плавно настраивать производительность в зависимости от загрязнения и типа покрытия. Для сбора мусора установлен мешок объемом 5 л. Система PowerProtect поддерживает стабильную производительность всасывания при любом уровне заполнения. Фильтрации класса HEPA задерживает мелкие частицы пыли и аллергены.
Пылесос Bosch BGL8HYG1 оснащен универсальной насадкой с переключателем для уборки полов и ковров, насадкой-щеткой для мягкой мебели, а также узкой щелевой насадкой для труднодоступных мест. Телескопическая трубка всасывания регулируется по высоте в зависимости от роста пользователя и особенностей уборки. Радиус действия 15 метров исключает необходимость переключения розеток во время уборки. Сетевой шнур автоматически сматывается в корпус нажатием кнопки. Четыре подвижных ролика делают удобным перемещение пылесоса.
документация, насадка для ламината/паркета, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
74
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
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Страна производитель
Германия
Описание
Пылесос Bosch BGL8HYG1 с мощностью всасывания 400 Вт обеспечивает тщательную очистку поверхностей от пыли, мусора, волос, шерсти животных. Поворотный регулятор на корпусе позволяет плавно настраивать производительность в зависимости от загрязнения и типа покрытия. Для сбора мусора установлен мешок объемом 5 л. Система PowerProtect поддерживает стабильную производительность всасывания при любом уровне заполнения. Фильтрации класса HEPA задерживает мелкие частицы пыли и аллергены.
Пылесос Bosch BGL8HYG1 оснащен универсальной насадкой с переключателем для уборки полов и ковров, насадкой-щеткой для мягкой мебели, а также узкой щелевой насадкой для труднодоступных мест. Телескопическая трубка всасывания регулируется по высоте в зависимости от роста пользователя и особенностей уборки. Радиус действия 15 метров исключает необходимость переключения розеток во время уборки. Сетевой шнур автоматически сматывается в корпус нажатием кнопки. Четыре подвижных ролика делают удобным перемещение пылесоса.
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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