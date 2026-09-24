Пылесос Bosch BGS41HYG1 с контейнером для сбора пыли
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.4 л
Уровень шума, дБ
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714141
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.4 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
500
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х39х31
Вес, кг.
4.5
Описание товара Пылесос Bosch BGS41HYG1 с контейнером для сбора пыли
Пылесос Bosch BGS41HYG1 с контейнером для сбора пыли
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.4 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
500
Развернуть
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Пылесос Bosch BGS41HYG1 с контейнером для сбора пыли
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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