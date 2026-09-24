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Пылесос Bosch BGC05A322 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGC05A322 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт

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Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 1
Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 2
Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 3
Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 4
Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 5
Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 6
Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для твердых покрытий,пол/ковер,щелевая,для мебели
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
  • Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 1
  • Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 2
  • Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 3
  • Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 4
  • Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 5
  • Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 6
  • Пылесос Bosch BGC05A322 с контейнером для сбора пыли - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713896
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для твердых покрытий,пол/ковер,щелевая,для мебели
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
9
Размеры в упаковке, см
49х36х29
Вес, кг.
7.4

Описание товара Пылесос Bosch BGC05A322 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт

Пылесос BOSCH BGC05A322 - яркий красный и элегантный черный цвет корпуса не только привлекает внимание, но и гармонично вписывается в любой интерьер. С его мощностью 700 Вт и уникальным контейнерным пылесборником, вы сможете легко и быстро справляться с любыми загрязнениями, не беспокоясь о мешках для пыли. С фильтрами тонкой очистки EPA E10 и EPA E12, пылесос Bosch не просто убирает видимые загрязнения, но и задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, создавая в вашем доме чистую и здоровую атмосферу. С телескопической трубой из стали, вы можете настроить пылесос под свой рост и предпочтения, что делает уборку комфортной и эффективной. Радиус действия в 9 метров позволяет без труда охватить даже самые труднодоступные места, не переключая розетки. А автоматическое сматывание шнура – это настоящее спасение для тех, кто ценит свое время и хочет избежать путаницы с проводами.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGC05A322 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для твердых покрытий,пол/ковер,щелевая,для мебели
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
700
Развернуть
Длина сетевого шнура
9
Описание
Пылесос BOSCH BGC05A322 - яркий красный и элегантный черный цвет корпуса не только привлекает внимание, но и гармонично вписывается в любой интерьер. С его мощностью 700 Вт и уникальным контейнерным пылесборником, вы сможете легко и быстро справляться с любыми загрязнениями, не беспокоясь о мешках для пыли. С фильтрами тонкой очистки EPA E10 и EPA E12, пылесос Bosch не просто убирает видимые загрязнения, но и задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, создавая в вашем доме чистую и здоровую атмосферу. С телескопической трубой из стали, вы можете настроить пылесос под свой рост и предпочтения, что делает уборку комфортной и эффективной. Радиус действия в 9 метров позволяет без труда охватить даже самые труднодоступные места, не переключая розетки. А автоматическое сматывание шнура – это настоящее спасение для тех, кто ценит свое время и хочет избежать путаницы с проводами.
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Отзывы


Пылесос Bosch BGC05A322 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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