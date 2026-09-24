Гарантия качества
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Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для твердых покрытий,пол/ковер,щелевая,для мебели
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713896
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насадка для твердых покрытий,пол/ковер,щелевая,для мебели
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
9
Размеры в упаковке, см
49х36х29
Вес, кг.
7.4
Описание товара Пылесос Bosch BGC05A322 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт
Пылесос BOSCH BGC05A322 - яркий красный и элегантный черный цвет корпуса не только привлекает внимание, но и гармонично вписывается в любой интерьер.
С его мощностью 700 Вт и уникальным контейнерным пылесборником, вы сможете легко и быстро справляться с любыми загрязнениями, не беспокоясь о мешках для пыли.
С фильтрами тонкой очистки EPA E10 и EPA E12, пылесос Bosch не просто убирает видимые загрязнения, но и задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, создавая в вашем доме чистую и здоровую атмосферу.
С телескопической трубой из стали, вы можете настроить пылесос под свой рост и предпочтения, что делает уборку комфортной и эффективной. Радиус действия в 9 метров позволяет без труда охватить даже самые труднодоступные места, не переключая розетки. А автоматическое сматывание шнура – это настоящее спасение для тех, кто ценит свое время и хочет избежать путаницы с проводами.
насадка для твердых покрытий,пол/ковер,щелевая,для мебели
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
автосматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
700
Развернуть
Длина сетевого шнура
9
Описание
Пылесос BOSCH BGC05A322 - яркий красный и элегантный черный цвет корпуса не только привлекает внимание, но и гармонично вписывается в любой интерьер.
С его мощностью 700 Вт и уникальным контейнерным пылесборником, вы сможете легко и быстро справляться с любыми загрязнениями, не беспокоясь о мешках для пыли.
С фильтрами тонкой очистки EPA E10 и EPA E12, пылесос Bosch не просто убирает видимые загрязнения, но и задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, создавая в вашем доме чистую и здоровую атмосферу.
С телескопической трубой из стали, вы можете настроить пылесос под свой рост и предпочтения, что делает уборку комфортной и эффективной. Радиус действия в 9 метров позволяет без труда охватить даже самые труднодоступные места, не переключая розетки. А автоматическое сматывание шнура – это настоящее спасение для тех, кто ценит свое время и хочет избежать путаницы с проводами.
Пылесос Bosch BGC05A322 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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