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Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый купить с доставкой в Москве
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Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый

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Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, удлинительные трубки - 2 шт, фильтр для крупного мусора, всасывающие трубки, всасывающий шланг, всасывающий шланг с металлическим покрытием, металлические удлинительные трубки 2х0, металлический фильтр для крупного мусора, насадка для сухой уборки, насадка для сухой уборки пола., насадки, плоский складчатый фильтр, плоский складчатый фильтр из полиэстера, пылесос, фильтр для выходящего воздуха, документация, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
17 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
150
  • Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый - фото 1
  • Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый - фото 2
  • Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 220971
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
желтый
Прочее
функция ReBoost, система защелок «Pull&Push», практичные ручки на контейнере, крюк для кабеля, удобная ручка на мусоросборнике, ударопрочный отбойник по периметру
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, удлинительные трубки - 2 шт, фильтр для крупного мусора, всасывающие трубки, всасывающий шланг, всасывающий шланг с металлическим покрытием, металлические удлинительные трубки 2х0, металлический фильтр для крупного мусора, насадка для сухой уборки, насадка для сухой уборки пола., насадки, плоский складчатый фильтр, плоский складчатый фильтр из полиэстера, пылесос, фильтр для выходящего воздуха, документация, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
17 л
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
вертикальная парковка, контейнер для насадок, сбор золы
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания, Вт
150
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х29
Вес, кг.
8.45

Описание товара Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый

Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium с турбиной на 600 Вт и выходным фильтром подкупает постоянной высокой мощностью всасывания. Встроенная система очистки фильтра позволяет легко очистить засоренный фильтр простым нажатием на кнопку и мгновенно восстановить мощность всасывания. Для быстрого и комфортного опорожнения мусоросборника без контакта с грязью предусмотрена 1-элементная система фильтрации (с прочным плоским складчатым фильтром и металлическим фильтром для крупного мусора), а также практичная ручка на мусоросборнике. Высококачественные негорючие материалы гарантируют максимальную безопасность при сборе золы. А скошенная под углом ручная трубка обеспечивает комфортное удаление всех частиц золы – в том числе в углах и труднодоступных частях камина. В сочетании с насадкой для пола для уборки твердых напольных покрытий и высококачественными хромированными удлинительными трубками, входящими в комплект поставки, AD 4 Premium может использоваться повсеместно как полноценный пылесос для сухой уборки. Еще пара практичных деталей: отделение для кабеля и принадлежностей и положение «парковки» для всасывающего шланга или удлинительной трубки с насадкой для пола, которые удобно использовать во время коротких перерывов.

Отзывы о товаре Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
желтый
Прочее
функция ReBoost, система защелок «Pull&Push», практичные ручки на контейнере, крюк для кабеля, удобная ручка на мусоросборнике, ударопрочный отбойник по периметру
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, удлинительные трубки - 2 шт, фильтр для крупного мусора, всасывающие трубки, всасывающий шланг, всасывающий шланг с металлическим покрытием, металлические удлинительные трубки 2х0, металлический фильтр для крупного мусора, насадка для сухой уборки, насадка для сухой уборки пола., насадки, плоский складчатый фильтр, плоский складчатый фильтр из полиэстера, пылесос, фильтр для выходящего воздуха, документация, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
17 л
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
вертикальная парковка, контейнер для насадок, сбор золы
Потребляемая мощность, Вт
600
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
150
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium с турбиной на 600 Вт и выходным фильтром подкупает постоянной высокой мощностью всасывания. Встроенная система очистки фильтра позволяет легко очистить засоренный фильтр простым нажатием на кнопку и мгновенно восстановить мощность всасывания. Для быстрого и комфортного опорожнения мусоросборника без контакта с грязью предусмотрена 1-элементная система фильтрации (с прочным плоским складчатым фильтром и металлическим фильтром для крупного мусора), а также практичная ручка на мусоросборнике. Высококачественные негорючие материалы гарантируют максимальную безопасность при сборе золы. А скошенная под углом ручная трубка обеспечивает комфортное удаление всех частиц золы – в том числе в углах и труднодоступных частях камина. В сочетании с насадкой для пола для уборки твердых напольных покрытий и высококачественными хромированными удлинительными трубками, входящими в комплект поставки, AD 4 Premium может использоваться повсеместно как полноценный пылесос для сухой уборки. Еще пара практичных деталей: отделение для кабеля и принадлежностей и положение «парковки» для всасывающего шланга или удлинительной трубки с насадкой для пола, которые удобно использовать во время коротких перерывов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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